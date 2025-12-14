Chaco: empresas de transporte público advierten que no podrán pagar el aguinaldo

En medio de la crisis marcada por los costos y la prestación del servicio, la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH) comunicó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional provincial la imposibilidad material de afrontar el pago de la segunda cuota del aguinaldo en tiempo y forma.

A través de una nota dirigida al secretario general del gremio en Chaco, Héctor Raúl Abraham, las empresas solicitaron que el Sueldo Anual Complementario (SAC) sea abonado en cuatro cuotas iguales y consecutivas, comenzando una durante diciembre y las restantes los días 15 de enero, febrero y marzo de 2026.

Desde CETACH explicaron que la decisión fue adoptada tras una reunión en la que se analizó la situación particular de cada prestataria, concluyendo que no existen recursos suficientes para cumplir con la obligación salarial sin comprometer la continuidad del servicio.

Según detalló el medio Diario Ya, desde la Cámara advirtieron que la crisis ya tuvo consecuencias concretas, como la inminente suspensión de cerca de un centenar de trabajadores del transporte público, la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis por parte de San Fernando Urbano SA y las dificultades financieras manifestadas por otras prestatarias del sistema.

Son tres las compañías de transporte de Resistencia que, en los últimos días, se presentaron a concurso preventivo de crisis ante la Justicia provincial. La solicitud fue realizada por la socia gerente María Alejandra Mena, en representación de Tiro Federal, componente de la Unión Transitoria que integra junto a Cordial SRL y Microbus SRL. La presentación incluye las deudas vencidas y por vencer, y busca acceder al mecanismo legal para reestructurar pasivos.

Si bien la Cámara solicitó la comprensión del gremio para evitar medidas de fuerza que puedan profundizar aún más la situación y afectar la prestación del servicio en la provincia, el panorama para los empleados de cara al cierre del año es desolador. Con la situación económica y laboral estancada, la falta de una resolución satisfactoria anticipa días de gran tensión.

Sistema de transporte público en Chaco: los puntos que profundizan la crisis

Entre los principales factores que agravan el escenario, las empresas señalaron:

La deuda de los Atributos Sociales (ATS) correspondientes a octubre del sistema SUBE, que aún no fueron publicados ni transferidos por Nación.

La falta de aportes provinciales para compensar el desfasaje del sistema, reconocido incluso por el propio Estado en audiencias públicas.

La brecha entre la tarifa técnica oficial ($2.900) y los ingresos reales, ya que el usuario paga $1.300 y el Estado aporta solo $613, lo que genera un déficit de $987 por boleto.

La ausencia de definiciones sobre compensaciones tarifarias hasta la implementación de nuevas tarifas.

La discontinuidad del Boleto Estudiantil Gratuito durante enero y febrero de 2026, un componente clave en los ingresos de las empresas.

Los trabajadores del Transporte, en una situación crítica

En distintos puntos del país, el transporte afronta inconvenientes y los empleados sufren las consecuencias. En ese sentido, el abogado sostuvo que esta presentación no implica necesariamente despidos o suspensiones, pero reconoció que la situación de los trabajadores está en un "punto crítico".

"La expectativa es acordar, tanto con privados como con estatales. La deuda más grande es con el fisco, porque con los proveedores siempre se va manejando", precisó el abogado Gustavo Larrea. Asimismo, sostuvo que el objetivo es justamente evitar los despidos con la convocatoria a concurso.

"Todas las empresas que se meten en un concurso preventivo tienen como expectativa acordar", insistió Larrea. También aclaró que de momento no se verá afectada la tarea de las líneas 3, 8, 12, 111 y 206 y seguirán con el recorrido y frecuencia habitual, ya que "mientras la empresa no quiebre, el servicio se sigue prestando igual".