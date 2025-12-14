ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

El clima dio un vuelco tras el calor sofocante del viernes y sábado: tanto en Santa Fe como en Rosario, el domingo 14 de diciembre amaneció con nubes densas, humedad alta y probabilidades de precipitaciones que se mantendrán a lo largo del día.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran que la temperatura máxima no superará los 27–30°, muy por debajo del techo de 33–35° de las jornadas previas.

Los meteorólogos anticipan un escenario típico de diciembre: alivio térmico, seguido de tormentas que pueden intensificarse en lapsos cortos. La tendencia coincide con lo que ya había anticipado días atrás el SMN y en ese sentido, mantiene el pronóstico de lluvias de variada intensidad desde la mañana hasta la noche.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En Rosario, el pronóstico muestra probabilidades de lluvia del 10 al 40% durante todo el día.

Mañana: 18°, nublado con precipitaciones aisladas.

18°, nublado con precipitaciones aisladas. Tarde: máxima de 27°, chaparrones posibles.

máxima de 27°, chaparrones posibles. Noche: continúa el riesgo de tormentas, con viento variable.

Pronóstico de Santa Fe.

El alivio térmico es evidente, pero la atmósfera se mantiene inestable, lo que obliga a prestar atención a cambios repentinos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la ciudad de Santa Fe, el panorama es similar pero ligeramente más caluroso.

Mañana: 20°, cielo cubierto y primeras lluvias.

20°, cielo cubierto y primeras lluvias. Tarde: llega la máxima de 30°, con tormentas más probables.

llega la máxima de 30°, con tormentas más probables. Noche: persiste la inestabilidad, aunque con tendencia a disminuir.

Pronóstico de Rosario.

Las ráfagas previstas rondan los 23–31 km/h, lo que podría potenciar el desarrollo de celdas de tormenta en horas de la tarde.

Pronóstico del SMN: ¿qué esperar para el resto del día?

Según el pronóstico, el agua será protagonista en ambas ciudades. No se anticipan eventos severos, pero la combinación de humedad, presión en descenso y viento variable mantiene el escenario abierto a tormentas eléctricas como suele ocurrir en la región en esta época del año.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo