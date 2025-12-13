EEUU y Ucrania debatirán en Berlín sobre un alto el fuego con Rusia antes de la cumbre europea

Militares ucranianos disparan un obús contra tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, en primera línea del frente.

Alemania acogerá a delegaciones estadounidenses y ucranianas durante el fin de semana para mantener conversaciones sobre un alto el fuego en Ucrania, antes de una cumbre con líderes europeos y el presidente Volodímir Zelenski en Berlín el lunes, dijo un funcionario alemán.

Un funcionario estadounidense dijo que el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno Jared Kushner viajaban a Alemania para conversaciones en las que participarían ucranianos y europeos.

La elección de enviar a Witkoff, que ha liderado las negociaciones con Ucrania y Rusia sobre una propuesta de paz de Estados Unidos, parecía ser una señal de que Washington veía una posibilidad de progreso tras casi cuatro años de guerra desde la invasión rusa de 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Casa Blanca había dicho el jueves que Trump enviaría a un funcionario a las conversaciones solo si consideraba que había suficiente progreso que lograr.

"Este fin de semana se están celebrando en Berlín conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania entre asesores de política exterior de, entre otros, Estados Unidos y Ucrania", dijo el sábado una fuente del Gobierno alemán al ser preguntada por las reuniones.

El lunes, Merz recibirá a Zelenski y a los líderes europeos en una cumbre en Berlín, la última de una serie de muestras públicas de apoyo al líder ucraniano por parte de aliados de toda Europa, mientras Kiev se enfrenta a la presión de Washington para que firme un plan de paz que inicialmente respaldaba las principales exigencias de Moscú.

Reino Unido, Francia y Alemania han estado trabajando en las últimas semanas para perfeccionar las propuestas estadounidenses que, en un borrador revelado el mes pasado, pedían que Kiev cediera más territorio, abandonara su ambición de entrar en la OTAN y aceptara límites a sus fuerzas armadas.

En un discurso pronunciado el sábado, Merz dijo que Europa tenía que prepararse para un cambio fundamental en sus relaciones con Estados Unidos, al tiempo que se enfrentaba a la creciente amenaza de Rusia.

"Las décadas de Pax Americana han terminado para nosotros en Europa, y también para nosotros en Alemania. Ya no existe como la conocíamos. Y la nostalgia no cambiará eso", dijo en un congreso del partido en la ciudad de Múnich.

"Los estadounidenses persiguen ahora muy, muy agresivamente sus propios intereses. Y eso solo puede significar una cosa: que nosotros también debemos perseguir ahora nuestros propios intereses".

ATAQUE PROVOCA APAGONES EN ODESA

La Unión Europea ha intentado apuntalar la posición de Ucrania aprovechando los activos congelados del banco central ruso para financiar el presupuesto militar y civil de Kiev.

Mientras, Ucrania ha luchado por contener los avances rusos en el campo de batalla y los frecuentes bombardeos de sus suministros de energía y agua de cara al invierno boreal.

La ciudad portuaria de Odesa, en el sur del mar Negro, y la región circundante sufrieron apagones el sábado tras un gran ataque con misiles y drones contra la red eléctrica que dejó sin electricidad a más de un millón de hogares, según las autoridades.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, tras reunirse el viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, dijo que "la paz no está lejos" y que esperaba discutir un plan de paz con Trump.

Erdogan había dicho a Putin el viernes que un alto el fuego limitado en la guerra, centrado en las instalaciones energéticas y los puertos en particular, podría ser beneficioso.

"El mar Negro no debe ser visto como un campo de batalla. Una situación así solo perjudicaría a Rusia y Ucrania", dijo Erdogan en comentarios difundidos por su oficina el sábado.

Rusia atacó dos puertos ucranianos el viernes, dañando tres buques de propiedad turca, incluido un barco que transportaba suministros alimentarios, dijeron funcionarios ucranianos y un armador, días después de que Moscú amenazara con aislar a Ucrania del mar.

Con información de Reuters