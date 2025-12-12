Cristina liquidó a Bullrich y Milei por la suba de precios: "Impresentables"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje para criticar al presidente Javier Milei, a la senadora Patricia Bullrich y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por la suba de precios en noviembre. La ex funcionaria sostuvo que durante su gestión el incremento de precios fue menor pese a que no hizo un ajuste "brutal" ni tampoco tomó deuda externa.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%... Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", escribió Cristina Kirchner.

La ex senadora detenida por la causa Vialidad publicó una imagen que muestra a Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger mostrar un relevamiento de precios informal que mostraba un aumento mensual del 2,4 por ciento en noviembre de 2015. "Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado “IPC Congreso” del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri", agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO