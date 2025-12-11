“Reclamamos con firmeza los fondos”: el mensaje de Quintela tras la reunión por la deuda histórica con La Rioja

Tras la reunión que mantuvieron los diputados nacionales por La Rioja con representantes del Gobierno nacional para abordar la situación de los fondos compensatorios adeudados a la provincia, el gobernador Ricardo Quintela celebró en sus redes sociales el avance en la apertura al diálogo por parte de Nación en el envío de los fondos correspondientes.

A través de una publicación en X (ex Twitter), el primer mandatario riojano subrayó: "Agradezco a nuestros legisladores y legisladoras nacionales por participar de la reunión en Buenos Aires, donde avanzamos en el diálogo por los fondos compensatorios que le corresponden a La Rioja".

"Esta es una deuda histórica que nuestra provincia reclama desde hace décadas y que no es un beneficio de gestión, sino un derecho de todas las riojanas y los riojanos", explicó el gobernador con respecto a los fondos, un reclamo originado en la quita del punto compensatorio de coparticipación, entregado a la provincia desde 1988.

Bajo este marco, Quintela subrayó que "Eduardo y Lule Menem fueron parte de aquel reclamo histórico por la compensación del punto de coparticipación", por lo que llamó a que todos los representantes de La Rioja en el Congreso "acompañen este momento clave para la provincia, más allá de cualquier diferencia política".

Entre las principales razones para apoyar el reclamo por el punto de coparticipación, el gobernador remarcó que estos recursos se traducen en obras, mejoras y oportunidades concretas para los riojanos. "Instancias como esta son fundamentales para fortalecer el diálogo institucional y reafirmar nuestro compromiso con cada riojana y riojano. Reclamamos con firmeza los fondos que son de cada habitante de esta provincia", concluyó el mandatario en su publicación.

Cómo fue la reunión entre La Rioja y Nación

Por parte de los legisladores, la reunión tuvo la presencia de los diputados nacionales Gabriela Pedrali, Sergio Casas, Hilda Aguirre de Soria, Ricardo Herrera y Gino Visconti; y los senadores Fernando Rejal, Florencia López y Juan Carlos Pagotto. También estuvo presente en representación del Gobierno de La Rioja el jefe de Gabinete, Juan Luna, mientras que por parte del Gobierno nacional participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Menem.

La convocatoria partió del Gobierno de La Rioja como una señal clara de voluntad de diálogo institucional y responsabilidad política frente a la falta de respuesta por parte de Nación en el envío de estos fondos. En este sentido, se remarcó que el hecho constituye un incumplimiento de una obligación histórica que fue reconocida durante más de dos décadas por sucesivos gobiernos nacionales, como respuesta al reclamo que se origina en la quita del punto de coparticipación en 1988.

En la reunión, las autoridades riojanas insistieron en la necesidad de que el Presupuesto nacional actualmente en debate reincorpore la compensación correspondiente, dado que se trata de recursos esenciales para el funcionamiento del Estado provincial. Asimismo, subrayaron que estos fondos no representan un beneficio coyuntural para una gestión, sino un derecho que pertenece al conjunto de las riojanas y los riojanos.

Por otra parte, se remarcó que la deuda incide directamente en la estabilidad financiera de la Provincia, destacando la importancia de sostener una postura unificada más allá de las diferencias partidarias o pertenencia política, lo que exige una acción coordinada. En este punto, se reafirmó que La Rioja necesita previsibilidad y acompañamiento institucional, y que la definición respecto de la inclusión de los recursos en el Presupuesto recae en quienes ocupan posiciones claves dentro del proceso legislativo nacional.

Para La Rioja, esta instancia de diálogo tiene una doble relevancia: por un lado, permite exponer ante el Gobierno nacional la situación generada por la retención de los fondos; y por otro, representa un compromiso institucional con la ciudadanía, al sostener un reclamo legítimo que garantice el funcionamiento del Estado provincial.