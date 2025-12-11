Vecinos alarmados en Salta: apareció una boa de más de 2 metros en una casa

Apareció una boa constrictor occidentalis de más de 2 metros en una vivienda de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta. Los vecinos, completamente revolucionados por la aparición del animal, dieron aviso al sistema de emergencias a través del 911 y se inició un gran despliegue para contener al ejemplar.

Según las autoridades intervinientes, no es raro que un evento como éste ocurra en una zona como la de San Ramón de la Nueva Orán, muy próximas a la naturaleza. Poco después del llamado arrancó el operativo de rescate en la casa, ubicada en la intersección de la calle Chaco y la avenida Esquiú.

El operativo de rescate para contener a la boa que apareció en Salta

La dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Ramón de la Nueva Orán se acercó al domicilio indicado por los vecinos y constató que el ejemplar de serpiente estaba escondido en el lavadero de la casa, entre objetos utilitarios del sector y botellas.

La identificación de la especie y la manipulación segura formó una parte trascendental del operativo, priorizando tanto la seguridad de las personas que estaba allí como la integridad de la boa.

Qué características tiene la boa constrictor occidentalis

La especie de serpiente que se halló en el domicilio salteño es la boa constrictor occidentalis, comúnmente conocida como lampalagua o boa de las vizcacheras.

Se trata de un reptil autóctono de la región de las Yungas salteñas. En este caso, según detallaron los Bomberos Voluntarios de San Ramón de la Nueva Orán, medía exactamente 2,37 metros de longitud, desde su cabeza hasta la cola y dicho ejemplar, no es venenoso.

El método de caza y defensa de la boa constrictor occidentalis es la constricción, lo que se explica como la "inmovilización mediante presión". Si bien una mordedura de este reptil puede resultar muy dolorosa, no inyecta ningún tipo de toxina que pueda resultar mortal. Además, las mordeduras pueden ocurrir solo ante una manipulación imprudente.

Según el portal El Tribuno, el traslado del animal fue hacia un sector agreste cercano al río Blanco, en el entorno natural de las Yungas salteñas. El operativo de rescate y su posterior reubicación tenía el objetivo de reintegrar a la boa en su ambiente y evitar los peligros que pueden originarse en la vida urbana, no solo para el animal, sino también para las personas.