Construcción en recesión: venta de materiales cayó 7,1% mensual en noviembre

La venta de materiales para la construcción registró en noviembre una nueva contracción que refleja el freno que enfrenta el sector en la última parte del año. Según el Índice Construya (IC), los volúmenes comercializados cayeron 5,5% interanual y 7,1% frente a octubre. Se trata del segundo mes consecutivo de retroceso mensual, en un contexto marcado por la volatilidad financiera y episodios climáticos que dificultaron el ritmo de obras.

El IC releva las ventas al sector privado de las empresas líderes en insumos para la construcción, por lo que funciona como un termómetro temprano del movimiento de actividad. A pesar de la baja reciente, en el acumulado entre enero y noviembre el indicador aún muestra un avance de 6% interanual, reflejo del impulso que tuvo el sector en la primera mitad del año. Desde el Grupo Construya señalaron que “en la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”.

El comunicado también remarcó que las perspectivas de recuperación dependen de que se estabilice el panorama macroeconómico, bajen las tasas de interés y vuelva a expandirse la oferta de crédito hipotecario y para desarrollos inmobiliarios. Bajo esas condiciones, afirman, la inversión en obras privadas podría retomar un sendero más firme en los próximos meses.

En plena corrida cambiaria

De acuerdo con el INDEC, en octubre la actividad de la construcción todavía exhibía números positivos en la comparación interanual. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 8% frente al mismo mes de 2024 y acumuló un alza de 7,9% en los primeros diez meses del año. Sin embargo, cuando se observan los datos desestacionalizados, en octubre la serie mostró una baja mensual de 0,5%, lo que anticipaba cierto agotamiento luego de varios meses de crecimiento. La tendencia-ciclo, de todos modos, todavía avanzó 0,1% frente a septiembre.

El consumo aparente de insumos también mostró un panorama mixto. Entre las subas más fuertes en octubre destacaron el hormigón elaborado (+40,7%), artículos sanitarios de cerámica (+35,7%), asfalto (+33,6%) y mosaicos graníticos y calcáreos (+24,5%). Pinturas para construcción, hierro redondo, aceros y cemento portland también avanzaron entre 7% y 13%. En cambio, hubo bajas importantes en yeso (-11,2%), ladrillos huecos (-6,9%) y pisos y revestimientos cerámicos (-6,4%), además de retrocesos menores en cales y placas de yeso.

En el acumulado enero-octubre, el asfalto fue el insumo de mayor crecimiento (+51,1%), seguido por sanitarios, hormigón y mosaicos. La mayoría de los rubros mostró avances, aunque el yeso volvió a ser la excepción, con una baja de 0,5%. El empleo del sector, otro indicador clave, cerró septiembre con una suba interanual de 3,3% en el número de puestos registrados. No obstante, el acumulado de los primeros nueve meses del año todavía refleja una leve caída de 0,4%.