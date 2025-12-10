La ejemplar decisión del Pato Fillol, ídolo de la Selección Argentina, a los 75 años

El Pato Fillol rindió una materia para completar el secundario y va por el título

Ubaldo Matildo "Pato" Fillol volvió a ser noticia el pasado martes 9 de diciembre del 2025, reapareciendo en las redes sociales con un video en el que anunció que aprobó una materia que lo acerca más a completar el secundario. El campeón del mundo con la Selección Argentina tomó esta decisión hace tiempo y comenzó a cursar con el objetivo de alcanzar el título que le falta. Una vez completado el examen, el exhombre de River Plate lo contó y mostró a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el oriundo de San Miguel del Monte publicó un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron en este camino, pero también al director del sector educativo de Futbolistas Argentinos Agremiados, José Pablo Butovoy. A su vez, el exguardameta de la "Albiceleste" de César Luis Menotti sumó un video en el que mostró la previa a rendir y las declaraciones posteriores con la nota incluida para aprobarla y quedar más cerca del objetivo.

El Pato Fillol rindió una materia y sueña con terminar el secundario: "Bárbaro"

"Hoy rendí Geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año. La rendimos bárbaro", esbozó el campeón del mundo con la Selección Argentina acerca de la asignatura que cursó con el correr del 2025. A su vez, el exguardavalla reveló que "fueron 20 preguntas, le erramos en una o dos en verdadero falso pero está dentro de la calificación de 10".

Por último, el gran referente de los tres palos de la "Albiceleste" que hizo historia no sólo en el combinado nacional sino en cada club por el que pasó aseguró que le costó mucho, pero igualmente "ayudaron mucho los profesores, tuve 6 o 7 reuniones con ellos preparándome y fue fundamental". Si bien el ex arquero no dio detalles de cuántas materias le quedan por dar, su logro sí fue sumamente celebrado por sus seguidores que lo acompañaron tanto con likes como con diferentes comentarios de apoyo.

Ubaldo Matildo "Pato" Fillol rindió una materia más y quiere terminar el secundario

Las estadísticas del Pato Fillol en el fútbol

En cuanto a los números, el "Pato" llegó a los 792 partidos y recibió 781 goles. Es aún el dueño del récord de penales atajados sólo en el fútbol de nuestro país -en los 90 minutos reglamentarios- con un total de 26, el cual comparte con el fallecido Hugo Orlando Gatti. Claro que el número es mucho mayor por los que contuvo en otros clubes a nivel internacional y con el combinado nacional. Otro detalle no menor es que también le ejecutaron menos remates desde los doce pasos que al "Loco" desde su debut hasta su retiro.

Los títulos en la carrera del Pato Fillol

Torneo Metropolitano 1975, 1977, 1979 y 1980; Torneo Nacional 1975, 1979 y 1981 con River Plate; Supercopa de España 1985 con el Atlético de Madrid; Mundial Argentina 1978 con la Selección; Supercopa Sudamericana con Racing en 1988. A su vez, levantó dos trofeos regionales con Flamengo de Brasil entre 1984 y 1985.