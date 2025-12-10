Al caer: River, a punto de cerrar al primer refuerzo para Marcelo Gallardo en 2026

Al caer: River, a punto de cerrar al primer refuerzo para Gallardo en 2026

Marcelo Gallardo ya planea el año 2026 de River Plate y está muy cerca de sumar a su primer refuerzo para el plantel. Con vistas a los torneos locales y la Copa Sudamericana que disputarán en los próximos meses, el DT del "Millonario" trabaja junto a la dirigencia para rearmar el equipo pensando en volver a salir campeón, más aún teniendo en cuenta lo que fue el flojo 2025. La buena noticia es que un futbolista que el técnico pidió está a detalles de calzarse la "Banda Roja".

Por supuesto, el "Muñeco" también espera por contar con aciertos a la hora de las incorporaciones ya que por el mismo motivo recibió algunos cuestionamientos. En este caso, el que llegaría es nada más y nada menos que Fausto Vera, el surgido de Argentinos Juniors que viste los colores del Atlético Mineiro de Brasil donde tiene contrato hasta diciembre del 2027 y las negociaciones llegarían a buen puerto en las horas venideras. De hecho, ya se conocieron detalles de las mismas y restaría sellar el acuerdo.

Fausto Vera, a un paso de jugar en el River de Gallardo en 2026

Entre las instituciones todavía no definieron algunas cuestiones claves para que concrete el traspaso, pero mayormente tiene que ver con la modalidad del préstamo que sería por un año y con obligación de compra. En cuanto a lo económico, la cifra rondaría los cinco millones de dólares, por lo que no sería un monto abultado para la flamante nueva dirigencia que comanda Stéfano Di Carlo. Además, el futbolista debería completar algunos requisitos contractuales para que el "Millonario" finalmente lo compre una vez que finalice la cesión.

Un detalle no menor con respecto a Vera es que no estuvo presente en la última convocatoria del Brasileirao por parte de Jorge Sampaoli en el conjunto subcampeón de la Sudamericana. Esto y la despedida de sus compañeros en los últimos días aceleraron su desvinculación del "Galo" y su acercamiento a Núñez. Ahora, todo dependerá de las cúpulas de ambos clubes para cerrar el acuerdo, pero todo indica que el exjugador del "Bicho" de La Paternal que también estuvo en la mira de equipos de México y Estados Unidos anteriormente se calzará la Banda roja en 2026 para formar parte del plantel de Gallardo.

Fausto Vera, muy cerca de jugar en River

Fausto Vera habló sobre la chance de jugar en River

En diálogo con DSports a mediados del mes de noviembre, el futbolista habló de la posibilidad de sumarse al "Millonario"; pero también a Boca Juniors que lo tenía en carpeta. "Llegan las noticias acá también pero lo tomo con tranquilidad. Soy muy profesional y trato de delegarlo con mi agente. Sé de la grandeza de los dos clubes y en lo deportivo sería muy lindo, un gran paso en mi carrera", sostuvo en la mencionada entrevista. A su vez, también dejó en claro que son rumores y no hubo nada concreto.

Los números de Vera en su carrera