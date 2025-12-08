A diferencia de la anterior peregrinación, no se agregarán servicios adicionales entre Once y Moreno.

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) anunció el despliegue de servicios especiales entre Moreno y Luján con motivo de la peregrinación por el Día de la Inmaculada Concepción.

Con el primer esquema iniciado el domingo 7, este lunes 8 de diciembre, feriado nacional, correrán otras 6 unidades desde Moreno entre las 02:00 y las 15:04, mientras que en sentido inverso partirán 7 formaciones más desde Luján entre las 00:49 y las 16:14.

A diferencia de la anterior peregrinación, no se agregarán servicios adicionales entre Once y Moreno.

¿Cómo circulan hoy lunes 8 de diciembre los trenes del AMBA?

Línea Roca

Este lunes 8 de diciembre los trenes circularán con cronograma de feriados. Además, se mantiene la suspensión de servicios del ramal Cañuelas - Lobos por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.

Línea Mitre

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre inclusive, los trenes de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bmé. Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano C - Tigre y Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro.

Del viernes 5 al lunes 8 de diciembre inclusive, los trenes del ramal Victoria - Capilla del Señor circularán con recorrido limitado entre Victoria y Matheu por obras en zona de vías.

Línea Sarmiento