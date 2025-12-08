Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) anunció el despliegue de servicios especiales entre Moreno y Luján con motivo de la peregrinación por el Día de la Inmaculada Concepción.
Con el primer esquema iniciado el domingo 7, este lunes 8 de diciembre, feriado nacional, correrán otras 6 unidades desde Moreno entre las 02:00 y las 15:04, mientras que en sentido inverso partirán 7 formaciones más desde Luján entre las 00:49 y las 16:14.
A diferencia de la anterior peregrinación, no se agregarán servicios adicionales entre Once y Moreno.
¿Cómo circulan hoy lunes 8 de diciembre los trenes del AMBA?
Línea Roca
A diferencia de la anterior peregrinación, no se agregarán servicios adicionales entre Once y Moreno.
- Este lunes 8 de diciembre los trenes circularán con cronograma de feriados. Además, se mantiene la suspensión de servicios del ramal Cañuelas - Lobos por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
Línea Mitre
- Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre inclusive, los trenes de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bmé. Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano C - Tigre y Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro.
- Del viernes 5 al lunes 8 de diciembre inclusive, los trenes del ramal Victoria - Capilla del Señor circularán con recorrido limitado entre Victoria y Matheu por obras en zona de vías.
Línea Sarmiento
- El domingo 7 y lunes 8 de diciembre circularán trenes especiales entre Moreno y Luján con motivo de la peregrinación a Luján.