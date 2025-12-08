Se viene la segunda edición del Martín Fierro de Cine.

Tras el revuelo que dejaron los Martín Fierro de Cable, llega una de las noches más esperadas del año para la industria audiovisual argentina. Este lunes 8 de diciembre se celebran los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, un evento que distingue a las producciones cinematográficas y televisivas más destacadas del último tiempo y que ya genera gran expectativa por los ganadores, los invitados y la competencia entre las grandes favoritas.

¿Cuándo y dónde se realizan?

La ceremonia se llevará a cabo en la Usina del Arte, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires este lunes 8 de diciembre. La conducción estará a cargo de Teté Coustarot y Luciano Cáceres, quienes encabezarán la transmisión desde las 20.30 por América TV. La tradicional alfombra roja comenzará a las 19, con el desfile de looks y la presencia de figuras clave de la ficción local.

Teté Coustarot y Luciano Cáceres serán los conductores.

¿Quiénes estarán presentes?

Entre los nombres ya confirmados se encuentran Griselda Siciliani, Juan Minujín, Pilar Gamboa y Lorena Vega, protagonistas de proyectos que marcaron el año y que llegan con grandes chances de llevarse estatuillas.

Una de las sorpresas de la noche podría ser la presencia de María Becerra, nominada por su participación en En el barro. Aunque su agenda está colmada por los ensayos de sus shows en River, la artista estaría intentando hacerse un espacio para asistir. En cambio, ya se sabe que Dolores Fonzi no estará presente: permanece en Los Ángeles como parte de la campaña rumbo a los Premios Oscar por su película Belén, lo que le impide viajar para participar del evento.

Las ternas y los más nominados

Este año, la APTRA prepara una gala con 15 ternas que reconocen el trabajo de actores, directores, guionistas y demás profesionales de la industria en un momento clave para la ficción nacional, que busca recuperar terreno y presencia internacional.

En la sección de series, la gran favorita es “El Eternauta”, que llega con 13 nominaciones, seguida muy de cerca por “En el barro”, que suma 12. En cine, el filme “Homo Argentum” lidera con 7 menciones, mientras que “Belén” y “La mujer de la fila” —protagonizada por Natalia Oreiro— figuran entre las más destacadas con 5 nominaciones cada una.

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Actor de reparto en serie

Ariel Staltari - El Eternauta

César Troncoso - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani - Menem

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Actor de reparto en cine

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Justina Bustos - Culpa Cero

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Documental cine y/o plataforma

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Dirección cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

Guion cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Música original cine y/o serie

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

Dirección de arte cine y/o serie

Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)

Germán Naglieri - (El Jockey)

Mariela Rípodas - (Virgen rosa)

Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)

Julia Freid - (En el Barro)

Laura Martinez - (Bellas Artes 2)

Dónde ver los Martín Fierro de Cine 2025 por streaming

Además de la transmisión televisiva por América TV, la ceremonia podrá verse en vivo vía streaming a través del canal de YouTube de América TV.

Con competencia ajustada, grandes figuras presentes y algunas ausencias resonantes, los Premios Martín Fierro de Cine 2025 prometen una noche repleta de emoción, glamour y definiciones que marcarán el rumbo del próximo año en la ficción argentina.