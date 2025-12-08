Tras el revuelo que dejaron los Martín Fierro de Cable, llega una de las noches más esperadas del año para la industria audiovisual argentina. Este lunes 8 de diciembre se celebran los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, un evento que distingue a las producciones cinematográficas y televisivas más destacadas del último tiempo y que ya genera gran expectativa por los ganadores, los invitados y la competencia entre las grandes favoritas.
¿Cuándo y dónde se realizan?
La ceremonia se llevará a cabo en la Usina del Arte, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires este lunes 8 de diciembre. La conducción estará a cargo de Teté Coustarot y Luciano Cáceres, quienes encabezarán la transmisión desde las 20.30 por América TV. La tradicional alfombra roja comenzará a las 19, con el desfile de looks y la presencia de figuras clave de la ficción local.
¿Quiénes estarán presentes?
Entre los nombres ya confirmados se encuentran Griselda Siciliani, Juan Minujín, Pilar Gamboa y Lorena Vega, protagonistas de proyectos que marcaron el año y que llegan con grandes chances de llevarse estatuillas.
Una de las sorpresas de la noche podría ser la presencia de María Becerra, nominada por su participación en En el barro. Aunque su agenda está colmada por los ensayos de sus shows en River, la artista estaría intentando hacerse un espacio para asistir. En cambio, ya se sabe que Dolores Fonzi no estará presente: permanece en Los Ángeles como parte de la campaña rumbo a los Premios Oscar por su película Belén, lo que le impide viajar para participar del evento.
Las ternas y los más nominados
Este año, la APTRA prepara una gala con 15 ternas que reconocen el trabajo de actores, directores, guionistas y demás profesionales de la industria en un momento clave para la ficción nacional, que busca recuperar terreno y presencia internacional.
En la sección de series, la gran favorita es “El Eternauta”, que llega con 13 nominaciones, seguida muy de cerca por “En el barro”, que suma 12. En cine, el filme “Homo Argentum” lidera con 7 menciones, mientras que “Belén” y “La mujer de la fila” —protagonizada por Natalia Oreiro— figuran entre las más destacadas con 5 nominaciones cada una.
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Actor de reparto en serie
- Ariel Staltari - El Eternauta
- César Troncoso - El Eternauta
- Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
- Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
- Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
- Marco Antonio Caponi - Menem
- Benjamín Vicuña - Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani - Menem
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Actor protagonista en serie
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Lali Espósito - El fin del amo
- Tini Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Actor de reparto en cine
- Ariel Staltari - (El Eternauta)
- César Troncoso - (El Eternauta)
- Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
- Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
- Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
- Marco Antonio Caponi - (Menem)
- Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
Actriz de reparto en cine
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia China Suárez - Linda
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
- Kun por Aguero - (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
- Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Dirección cine
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
- Dolores Fonzi- (Belén)
- Iván Fund - (El Mensaje)
- Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
- Luis Ortega - (El Jockey)
Guion cine
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
- Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
- Carolina Aguirre - (Envidiosa)
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
Dirección serie
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
- Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
- Gabriel Medina - (Envidiosa)
- Alejandro Ciancio - (En el Barro)
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
- Andrés Quaranta - (Menem)
- David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Música original cine y/o serie
- Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
- Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
- Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
- Sergei Grosny - (División Palermo 2)
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
- Federico Jusid - (El Eternauta)
- Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod - (El Eternauta)
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
- Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
- Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
- Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
- Timo Salminen - (El Jockey)
- Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
- Martín Sapia - (Gatillero)
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
- Patricia Conta - (El Eternauta)
- Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
- Lorena Diaz - (Envidiosa)
- Pilar González - (Menem)
Dirección de arte cine y/o serie
- Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
- Germán Naglieri - (El Jockey)
- Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
- Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
- Julia Freid - (En el Barro)
- Laura Martinez - (Bellas Artes 2)
Dónde ver los Martín Fierro de Cine 2025 por streaming
Además de la transmisión televisiva por América TV, la ceremonia podrá verse en vivo vía streaming a través del canal de YouTube de América TV.
Con competencia ajustada, grandes figuras presentes y algunas ausencias resonantes, los Premios Martín Fierro de Cine 2025 prometen una noche repleta de emoción, glamour y definiciones que marcarán el rumbo del próximo año en la ficción argentina.