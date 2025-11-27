Este jueves 27 de noviembre se celebra una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, donde APTRA galardonará a lo mejor de la televisión que no se emite por aire. A continuación, repasaremos a qué hora comenzará la ceremonia, qué canal será el encargado de transmitirlo; cuáles son las ternas y quiénes son todos los nominados.
Martín Fierro de Cable 2025: a qué hora comienza, dónde y en qué canal lo pasan
C5N es la señal que está a cargo de la transmisión del evento, el cual comienza a las 19 y que se llevará adelante en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los ganadores comenzarán a ser revelados por Lizy Tagliani y Juan Di Natale, conductores de la ceremonia, desde las 21. En total habrá 37 ternas, con entre tres y seis nominados cada uno.
Lista completa de ternas y nominados
Interés General Diario
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
- La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Masculina
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Noticiero
- El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
- TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último Momento (Crónica HD)
Mejor panelista
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (LN+)
- Santiago Cúneo (A24)
Columnista Económico
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
Labor Conducción Femenina
- Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
Periodístico
- A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
Cronista / Movilero
- Adrián Salonia (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
Labor Periodística Femenina
- Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
- Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)
Mejor Programa Económico
- Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
- La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
Interés General Semanal
- Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
- GPS (Rolando Graña – A24)
- Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
- Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
Magazine
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
- Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
- Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
- Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)
De Entrevistas
- +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)
- Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
Servicio Informativo
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
Culinario
- Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
Labor Conducción Masculina
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
- David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
- Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
- Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
- Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)
Columnista Político
- Danien Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Santiago Cuneo (GPS – A24)
Periodístico Deportivo
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
- TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Temas Médicos
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
- Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
Columnista Policial / Judicial
- Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
Producción Integral
- A24
- Canal de la Ciudad
- C5N
- TN
Revelación
- Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
- Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
Arte, Moda y Tendencia
- ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
- La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
- Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)
Deportivo
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
- Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
De Servicios
- El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata De Elía – A24)
Programa Rural
- A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
- Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
- TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Turismo y Tiempo Libre
- Aguas Abiertas (ESPN)
- El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
- Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
Documental
- Cromañón: Cartas y Señales (TN)
- Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
- Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Musical (Jazz / Tango / Folklore)
- Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
- Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
- Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
Musical (Rock / Pop / Urbana)
- Banda Soporte (Quiero)
- La Viola (Fernando Molinero – TN)
- Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
Deportes Extremos
- Abriendo Pistas
- Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
- Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
- Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Noticiero Deportivo
- Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
- Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
- La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
- SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
Cultural / Educativo
- Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
- El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
- Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Deportiva
- Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
- Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
- Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
- Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
Aviso Publicitario
- Betsson — “Cuidamos la pasión”
- Infinia (YPF – Liebre)
- Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Aviso Institucional
- Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
- Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
- Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann
Productor general
- Exequiel Darío Sanitz (TN)
- Facundo Pedrini (Crónica TV)
- Nicolás Boccache (C5N)