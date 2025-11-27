Martín Fierro de Cable: en qué canal lo pasan y quiénes están nominados.

Este jueves 27 de noviembre se celebra una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, donde APTRA galardonará a lo mejor de la televisión que no se emite por aire. A continuación, repasaremos a qué hora comenzará la ceremonia, qué canal será el encargado de transmitirlo; cuáles son las ternas y quiénes son todos los nominados.

Martín Fierro de Cable 2025: a qué hora comienza, dónde y en qué canal lo pasan

C5N es la señal que está a cargo de la transmisión del evento, el cual comienza a las 19 y que se llevará adelante en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los ganadores comenzarán a ser revelados por Lizy Tagliani y Juan Di Natale, conductores de la ceremonia, desde las 21. En total habrá 37 ternas, con entre tres y seis nominados cada uno.

Lista completa de ternas y nominados

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Último Momento (Crónica HD)

Mejor panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)



Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)

Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

Betsson — “Cuidamos la pasión”

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general