Martín Fierro de Cable 2025: horario, canal y listado completo de ternas

Los Martín Fierro de Cable 2025 se emitirán este jueves 27 de noviembre en C5N: a qué hora comienzan, cuáles son las ternas y quiénes están nominados.

27 de noviembre, 2025 | 20.10

Este jueves 27 de noviembre se celebra una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, donde APTRA galardonará a lo mejor de la televisión que no se emite por aire. A continuación, repasaremos a qué hora comenzará la ceremonia, qué canal será el encargado de transmitirlo; cuáles son las ternas y quiénes son todos los nominados.

Martín Fierro de Cable 2025: a qué hora comienza, dónde y en qué canal lo pasan

C5N es la señal que está a cargo de la transmisión del evento, el cual comienza a las 19 y que se llevará adelante en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los ganadores comenzarán a ser revelados por  Lizy Tagliani y Juan Di Natale, conductores de la ceremonia, desde las 21. En total habrá 37 ternas, con entre tres y seis nominados cada uno.

Lista completa de ternas y nominados

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
  • Último Momento (Crónica HD)

Mejor panelista

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (LN+)
  • Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

  • A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

  • Adrián Salonia (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
  • Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)


Mejor Programa Económico

  • Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
  • La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

  • Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
  • GPS (Rolando Graña – A24)
  • Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
  • Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
  • Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)
  • Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

  • +Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)
  • Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Culinario

  • Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
  • David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)
  • Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
  • Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
  • Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
  • TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

Temas Médicos

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
  • Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

  • Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

  • A24
  • Canal de la Ciudad
  • C5N
  • TN

Revelación

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
  • La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
  • Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
  • Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

  • El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

  • A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas (ESPN)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
  • Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

  • Banda Soporte (Quiero)
  • La Viola (Fernando Molinero – TN)
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

  • Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
  • Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
  • La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
  • SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

  • Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

  • Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
  • Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
  • Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)
  • Facundo Pedrini (Crónica TV)
  • Nicolás Boccache (C5N)
