Colombia está en el Grupo K del Mundial 2026.

Una de las búsquedas que atravesó la Selección Colombia durante las Eliminatorias Sudamericanas, además de la clasificación al Mundial 2026, era quedar entre las nueve mejores selecciones del mundo para ser cabeza de serie en la fase de grupos. Sin embargo, tras quedar tercera en las clasificatorias, los subcampeones de la última Copa América quedaron relegados al decimotercer lugar del Ranking FIFA, por lo que no se cumplió el objetivo.

Aun así, el conjunto cafetero había quedado bien posicionado de cara a la Copa del Mundo, ocupando un lugar en el segundo bombo para el sorteo de la fase de grupos, en el que quedó emparejado con Portugal, Uzbekistán y un seleccionado proveniente del repechaje internacional. Ahora bien, este lunes, Colombia se encontró con la noticia de que cayó un puesto en el ranking mundial debido a la consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones.

El seleccionado senegalés venció a Marruecos por 1-0 este domingo en la final del certamen africano con un gol de Pape Gueye en el tiempo suplementario, resultado que le permitió celebrar el bicampeonato y ganar posiciones en el Ranking FIFA. Tal es así que la Selección de Senegal subió siete escalones y quedó ubicada en el decimosegundo lugar, por encima de Italia y Colombia, que cayeron un puesto.

Como resultado, ahora los colombianos se encuentran en el decimocuarto lugar de la clasificación mundial con 1701.3 puntos, por encima de los Estados Unidos, que son decimoquintos con 1681.88. Vale la pena mencionar que este cambio en el ranking ya no influirá en el desarrollo de la Copa del Mundo, que considerará las posiciones del momento en que se llevó a cabo el sorteo en Washington D. C..

Por su parte, Colombia sigue con los preparativos para el Mundial 2026, con un amistoso programado contra Croacia para el 26 de marzo. En cuanto a su participación mundialista, el debut del conjunto cafetero se dará el 17 de junio contra Uzbekistán, seguido por el duelo contra el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo para el 23, mientras que el cierre del Grupo K lo tendrá contra Portugal el 27 de dicho mes.

Senegal sumó su segundo título consecutivo en la Copa Africana.

Los grupos del Mundial 2026