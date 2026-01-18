Escándalo en la Copa Africana de Naciones: los jugadores de Senegal abandonaron la cancha en la final ante Marruecos

Senegal abandonó el terreno de juego en la final de la Copa Africana de Naciones: los motivos.

La final entre Marruecos y Senegal por la Copa Africana de Naciones terminó en escándalo, después de un penal sancionado por el árbitro Jean-Jacques Ndala en el último minuto de tiempo adicional. El referí cobró una infracción dentro del área de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz a la salida de un córner tras chequear en el VAR, una decisión que causó la indignación de los jugadores senegaleses que, apoyados por su entrenador Pape Thiaw, se fueron del terreno de juego y amenazaron con abandonar el duelo.

Minutos después, gracias a la intervención de Sadio Mané, el equipo regresó a la cancha para terminar el encuentro y la locura continuó sobre el césped: el mismo Díaz se hizo cargo de la ejecución, pero quiso picar el tiro y Edouard Mendy le adivinó la intención, por lo que el cotejo se fue al tiempo extra. En el minuto cuatro de los primeros 15 minutos, Pape Gueye definió desde afuera del área tras una gran acción colectiva y con un disparo implacable venció la resistencia de Bono para poner el 1 a 0 a favor de Senegal.

Video: el fallo de Brahim Díaz en el penal y el gol de Pape Gueye para el 1 a 0 de Senegal

Noticia en desarrollo.