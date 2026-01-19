Mundial 2026: la FIFA reveló cuál es el partido con mayor solicitudes de entradas para la Copa del Mundo

La FIFA hizo un informe tras el cierre de la primera etapa de solicitudes.

A pesar de toda la polémica que giró en torno a los elevados precios que tienen las entradas para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, lo cierto es que los fanáticos han superado cualquier expectativa. Ni bien anunciada la apertura de solicitud de entradas, la FIFA ya había confirmado cerca 150 millones de solicitudes en su sitio oficial de venta, cifra que se multiplicó en las últimas semanas.

El martes pasado se cerró el plazo para la primera etapa de las solicitudes y, mientras se espera por el sorteo para que los aficionados sepan si contarán con una entrada o no para comprar, la FIFA emitió un informe actualizado sobre las solicitudes. A través de sus canales oficiales, la máxima entidad del fútbol reveló que recibieron más de 500 millones de solicitudes provenientes de 211 naciones socias para el Mundial 2026.

Ahora bien, uno pensaría que el partido más solicitado debería ser uno de la Selección Argentina, sobre todo en la edición de despedida de Lionel Messi, o de España, la número 1 del ranking, pero no es así. En el informe, la FIFA reveló que el duelo con mayor cantidad de solicitudes para el Mundial 2026 es el Colombia vs. Portugal, que se disputará en el cierre del Grupo K el próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

“El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara”, informaron en Inside FIFA el miércoles. Además, otros de los encuentros con mayor demanda son la final y el partido inaugural, que será protagonizado por México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio.

Cabe mencionar que los solicitantes recibirán respuesta sobre si han sido elegidos para comprar las entradas a partir del 5 de febrero, con una comunicación que se realizará vía correo electrónico. “Aquellos cuyas peticiones se aprueben en parte o íntegramente recibirán un correo electrónico y se efectuará el cobro de las entradas. Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de entradas que pidió para un partido concreto, pero no para todos los partidos incluidos en su solicitud”, indicaron en el comunicado, que advierte que habrá otras etapas para más solicitudes.

Los partidos más solicitados del Mundial. (Fuente: @@SVargasOK)

Los grupos del Mundial 2026