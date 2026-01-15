La FIFA cerró la primera etapa de las solicitudes.

El Mundial 2026 aspira a ser uno de los eventos más caros de los últimos años, algo que se evidenció con los precios irrisorios que lanzó la FIFA al momento de habilitar el programa de solicitud de entradas luego de la realización del sorteo de la fase de grupos. De hecho, el alto valor de los tickets generaron polémica entre los aficionados, que incluso llegaron a forzar la habilitación de un tipo de entrada más accesible.

Ahora bien, a pesar de esto, lo cierto es que, aunque el precio sigue siendo alto en comparación con Qatar 2022, las solicitudes de entradas se mantuvieron en cifras altas desde su lanzamiento. Tal es así que, a finales de diciembre, la FIFA ya manejaba buenos números con un aproximado de 150 millones de solicitudes, una cifra que se triplicó en las últimas semanas y se cerraron con un récord tras el final de la primera etapa.

Y es que el plazo para el registro al sorteo de entradas se cerró este martes y la máxima entidad del fútbol comunicó sus nuevas cifras este miércoles, con más de 500 millones de solicitudes para la Copa del Mundo. De hecho, la FIFA emitió un comunicado informando que la demanda proviene de 211 naciones y que, por fuera de los tres anfitriones, se destacan Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

En cuanto a los encuentros más solicitados, en la cima se encuentra el partido entre Portugal y Colombia a disputarse el 27 de junio en Miami por la fase de grupos, mientras que otros destacados son México vs. Corea del Sur y la final que se encuentra programada para el 19 de julio. A su vez, el comunicado incluyó unas declaraciones de Gianni Infantino, que resaltó el impacto que tiene la Copa del Mundo.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, afirmó el presidente de la FIFA.

Habrá otras etapas para la adquisición de entradas.

Los grupos del Mundial 2026