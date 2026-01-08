El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

El Mundial 2026 apunta a ser una de las mayores innovaciones en los últimos años, con el nuevo formato de 48 selecciones en lugar de las 32 que se habían visto entre Francia 1998 y Qatar 2022. Claro que eso trajo toda una oleada de críticas por el aumento de cupo, la posibilidad de que los mejores terceros pasen a los dieciseisavos de final y los precios desorbitados de las entradas, a lo que ahora se suma el uso de la Inteligencia Artificial.

Y es que la FIFA confirmó que la Copa del Mundo implementará el uso de IA que recolectará información para asistir tanto a equipos como a la terna arbitral. En este sentido, el eje estará puesto en Football AI Pro, un asistente que estará disponible para todos los seleccionados participantes y que generará reportes en textos, videos, modelos y gráficos mediante datos históricos de los equipos rivales.

De esta manera, el objetivo de la FIFA es garantizar la equitatividad de datos para todos los cuerpos técnicos, de manera que puedan analizar de manera correcta a sus rivales y a sí mismos. Según informaron desde la entidad comandada por Gianni Infantino, esta aplicación solamente podrá ser usada antes y después de los partidos, quedando anuladas sus funciones durante los enfrentamientos en el transcurso de la Copa.

En cuanto a la asistencia arbitral, hay dos aspectos a considerar. El primero tiene que ver con la generación de avatares en 3D para perfeccionar la automatización del fuera de juego en el VAR. Esto permitirá definir con mayor exactitud las situaciones de offside en aquellas jugadas donde la visibilidad se complejiza para el trazado de las líneas, además de que la tecnología ya fue probada con éxito en otros torneos de la FIFA.

Por otro lado, habrá una nueva versión de la Vista del Árbitro, con un software que utilizará IA para mejorar las capturas de la cámara corporal del juez, lo que reduce las vibraciones y el desenfoque. Cabe mencionar que tanto esta vista arbitral como los avatares 3D serán visibles por el público, por lo que la IA también afectaría el modo en que se consumen los encuentros, tanto en el estadio como en las transmisiones televisivas.

Así serán los avatares en 3D.

