Infantino habló de las entradas al Mundial.

Tras la realización del sorteo de la fase de grupos en Washington D. C., la FIFA lanzó su programa para la solicitud de entradas para el Mundial 2026, que aspira a ser uno de los eventos más caros en los últimos años. Los precios irrisorios de las entradas generaron varias críticas en las redes sociales e incluso en las observaciones de las solicitudes, lo que forzó a la entidad a lanzar un tipo de entrada más accesible para la mayoría.

El problema es que el precio sigue siendo elevado si se lo compara con los valores que se manejaron en Qatar 2022, por lo que la polémica continúa, pero eso no impide que los aficionados sigan enviando solicitudes. De hecho, Gianni Infantino habló al respecto en la Cumbre Mundial del Deporte que se lleva a cabo en Dubai, donde respondió a las críticas con la ostentación de las cifras que maneja la FIFA.

“Tenemos entre seis y siete millones de tickets a la venta desde hace aproximadamente dos semanas. Ahora, ¿cuántas solicitudes recibimos? Quizá cinco millones, quizá diez, quizá veinte. Bueno, puedo decirles que en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas, es decir, diez millones de pedidos de localidades por día”, comenzó el presidente de la FIFA, que agregó que esto es una muestra del poder de convocatoria que tiene una Copa del Mundo.

Ahora bien, esas solicitudes vienen de más de 200 países, mientras que en el Mundial 2026 habrá un total de 48 selecciones, por lo que la FIFA todavía debe asignar las entradas para garantizar que los hinchas puedan ver a sus representantes en la cancha. En cuanto a los orígenes de la demanda, la entidad lanzó un informe hace unas semanas en el que se veía que Estados Unidos, Alemania y Reino Unido eran los que más cantidad habían solicitado.

El informe también indica el récord que representan estas solicitudes al superar la marca de la sumatoria de todos los Mundiales disputados desde Uruguay 1930. “La demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930”, escribieron desde la FIFA, que advirtió que el proceso de selección seguirá disponible hasta el 13 de enero y que, tras el sorteo, habrá otras posibilidades para adquirir las entradas en tandas posteriores.

El precio de las entradas es muy alto para la mayoría de los argentinos.

