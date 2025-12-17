Nuevos precios de la FIFA para el Mundial 2026.

Durante las últimas semanas, uno de los temas de discusión en el ambiente futbolero ha sido lo costosas que resultan las entradas para asistir al Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Los valores iniciales que se publicaron en el sitio de venta de la FIFA rondaban los 120 y 265 dólares como lo más barato, mientras que las más caras ascendían a los 4000 dólares.

En comparación con los precios de Qatar 2022, donde la base estaba en 70 dólares y el techo en los 1600, los valores para la siguiente edición de la Copa del Mundo resultaron desorbitantes para los fanáticos, que se hicieron escuchar ante la FIFA. Tal es así que la máxima entidad del fútbol comunicó el lanzamiento de una nueva categoría de entradas bajo el nombre “grada básica”, que tendrá valores más bajos que los iniciales.

De hecho, ahora el precio más bajo en el sitio oficial de la FIFA es de 60 dólares para los 104 partidos que tendrá el campeonato, incluyendo la final del mundo que se jugará el 19 de julio. En el comunicado, la Federación informó que se tomó la decisión de lanzar estas entradas debido a la alta cantidad de demanda de tickets, con solicitudes que ascienden a las 20 millones, y las quejas recibidas por parte de los hinchas.

Ahora bien, las entradas “grada básica” ya están disponibles para la compra a través de FIFA.com/tickets y se podrán adquirir hasta el 13 de enero, pero tienen la salvedad de que solamente podrán ser adquiridas por hinchas de las selecciones clasificadas a la cita mundialista. “Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo”, dice el comunicado publicado por la FIFA.

“Los boletos de nivel de entrada se asignarán específicamente a los seguidores de los equipos clasificados, con el proceso de selección y distribución gestionado individualmente por las asociaciones miembro participantes. Cada AMP definirá sus propios criterios de elegibilidad y proceso de solicitud. Se les pide que aseguren que estos boletos se asignen específicamente a los fanáticos leales que estén estrechamente conectados con sus equipos nacionales”, agrega.

