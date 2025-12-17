La Justicia de La Rioja obligó a la niña Arcoiris, de 9 años, a volver a estar bajo la tutela de su padre denunciado por abuso sexual. A través de un fallo, la jueza Ana Carla Menem comunicó la decisión y dio la orden de llevarse a la nena de la casa en la que vive actualmente junto a su madre, Delfina Silva Zarranz, en Ciudad de Buenos Aires (CABA).

La niña vivía en la Capital Federal desde el 2022, luego de que se dispusieran una serie de medidas de protección tanto para ella como su madre con el objetivo de que el progenitor de la niña y el abuelo (también denunciado por abuso sexual) no se acercaran a ninguna de las dos. Sin embargo, el juez de primera instancia Adrián Hagopian pidió que estas disposiciones se pusieran en suspenso.

De esta manera, se desoyó por completo la opinión de la víctima y nunca se tomó en cuenta lo que ella quería hacer. Según la Mesa de Justicia, el procedimiento judicial "estuvo repleto de irregularidades" y aseguraron que cuando se la llevaron por la fuerza, Arcoiris continuó diciendo que no quería tener ningún tipo de contacto con su padre y abuelo.

Las denuncias por abuso sexual que hizo la madre de Arcoiris son cinco y comenzaron en 2018, cuando la niña tenía tan solo dos años. Arcoiris afirmó ser agredida sexualmente por su abuelo paterno.

Organizaciones sociales y grupos que luchan por los derechos de niños, niñas y adolescentes convocaron a una marcha para esta tarde hacia la Casa de la provincia de La Rioja (Avenida Callao 945 en CABA) con el único fin de pedirle a la Justicia que escuche a Arcoiris y revea el fallo dispuesto por la jueza Menem.

El caso de la niña Arcoiris llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A principios de este año, en marzo, el caso de Arcoiris llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y los jueces del máximo tribunal decidieron apoyar a la madre de la niña.

Los magistrados reconocieron todo lo que hizo Delfina para proteger a su hija e intimaron a la jueza Ana Carla Menem a que revea la decisión de ordenarle a la niña volver a vincularse con su progenitor. A pesar de esta orden judicial, este miércoles, Arcoiris fue entregada a su padre en contra de su voluntad.