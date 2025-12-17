El Gobierno insiste con su pulseada con la AFA y la intimó a que explique sus balances financieros

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Justicia, confirmó que se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga del Fútbol Argentino a que 'brinde explicaciones" sobre las cifras conocidas en sus estados contables. En este punto, según el comunicado que se conoció en redes sociales, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con "gastos e inversiones"

En el comunicado enviado en redes sociales, el Ministerio de Justicia sostiene que "los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente". De esta manera, según indicó el mismo Ministerio de Justicia, "La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios".

En este sentido, también indicó: "La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos".

En este sentido, en una charla con Cadena 3, el Inspector General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que "nadie está pensando hoy en el Gobierno seriamente en desplazar autoridades, ni tampoco en colocar coadministradores, ni nada de esto". No bostante, se sostiene que se busca la designación de un "veedor informante". De esta forma, lo que busca la IGJ -según la persona que está a su cargo- es "no interferir en la gestión deportiva", situación en la que se encontraría con complicaciones a través de la FIFA y sus estatutos.

Verón insiste en su batalla contra la AFA de "Chiqui" Tapia desde Estudiantes: "Quiero un fútbol lógico"

En pleno diálogo en ESPN F90, la "Brujita" disparó que quiere "un fútbol lógico, normal, como en todas partes del mundo... ¿Por qué la de Argentina no puede ser la mejor liga del mundo si tiene a los mejores jugadores?". Incluso, enfatizó en que "tiene que haber menos equipos, 20 equipos, esto es una ridiculez...". También aseveró: "Acá siempre tenés que estar rascando la olla, mirando las cuentas del Banco a ver si me dan, nadie te tira un salvavidas".

"¿A quién se le ocurre esto? En ninguna parte del mundo pasa. No hay visitantes, hay 30 equipos, son un montón de fechas, hay siete Copas que podés ganar... Con los viejos Apertura y Clausura, también ganábamos otros equipos que no eran Boca ni River", recordó el entrevistado. En la misma línea, el exmediocampista resaltó que "no da el calendario para este torneo" y profundizó: "Nosotros jugamos una final ahora el 20 de diciembre, el 4 de enero los muchachos se tienen que presentar a la pretemporada y el 24 arranca el campeonato... ¿Qué le digo a la gente, que la Copa Libertadores ya está, que no importa?". Verón mencionó además que "ponen equipos en Primera que no tienen estructura y tampoco venden jugadores porque se los chupan los equipos grandes y ellos sí los venden, como era en los ´90".