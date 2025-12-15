El cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra antes de tiempo: cómo y a qué hora verlo desde Argentina

El cometa es el tercer interestelar detectado en nuestro sistema solar.

Desde hace varios meses que el cometa 3I/ATLAS concentra la atención de la comunidad científica internacional. El visitante interestelar avanza hacia la Tierra a una velocidad de 60 kilómetros por segundo y alcanzará su punto más cercano antes del fin de semana.

Tras su detección el 21 de julio, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA) han monitorizado su recorrido para desentrañar su origen fuera del sistema solar. Este cuerpo celeste está formado por una mezcla de roca y hielo que, al ingresar al sistema solar, comenzó a sufrir erosión debido al aumento de la temperatura. Luego de pasar por el perihelio y acercarse al Sol, el 3I/ATLAS empezó a liberar gases y polvo, evidenciando una actividad que sorprendió a los científicos.

Cuándo se podrá ver al cometa 3I/ATLAS desde la Argentina

El cometa alcanzará su punto más cercano el próximo 19 de diciembre, situándose a una distancia de 270 millones de kilómetros. A medida que se suman nuevos datos de observación, los especialistas lograron precisar con mayor exactitud el momento de su máximo acercamiento.

Dependiendo de su evolución y las condiciones de visibilidad, el cometa podría ser observado con telescopios de mediana potencia y, en algunos casos, con binoculares en zonas con baja contaminación lumínica. A medida que se acerque la fecha, se actualizarán los datos precisos para apreciar el cometa.

El estudio del cometa ofrece una oportunidad única para analizar el material formado fuera del sistema solar. Estos objetos interestelares aportan información valiosa sobre los sistemas planetarios y ayudan a mejorar los modelos de detección, seguimiento y defensa planetaria utilizados a nivel global.

Qué es el cometa 3I/ATLAS

El cometa fue detectado a mediados de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), una red de telescopios diseñada para identificar objetos cercanos a la Tierra. Se trata del tercer objeto interestelar que atraviesa el sistema solar, después de Oumuamua y 2I/Borisov.

Estos cuerpos se caracterizan por ingresar desde fuera del sistema solar y no quedan atrapados por la gravedad del sol. En el caso del 3I/ATLAS, su velocidad, trayectoria y composición lo volvieron en un objeto de seguimiento prioritario para las agencias espaciales y observatorios de todo el mundo.

Por qué el cometa 3I/ATLAS llega antes de lo previsto

Al detectarse un objeto de estas características, los primeros cálculos orbitales se realizaron con información limitada. Con el paso de los días, se realizan nuevas observaciones que permiten refinar la trayectoria, su velocidad y el momento exacto del punto de mayor proximidad. Es por ello que la sumatoria de datos adicionales permite ajustar las proyecciones iniciales y confirmar cuál sería su máximo acercamiento a la Tierra.

Los organismos espaciales aclararon que este acercamiento no representa una amenaza para el planeta. Pasará por una distancia muy superior al de la Luna y no existe la posibilidad de colisión contra la Tierra.