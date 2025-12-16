Contra la reforma laboral de Milei: la CGT La Rioja convoca a movilizar por la defensa de los derechos laborales

Tras la convocatoria de movilización por la reforma laboral libertaria, la CGT La Rioja se suma a la movilización nacional para este jueves a las 10 de la mañana, en Plaza 25 de Mayo.

En diálogo con medios locales, el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Sebastián Di Fiori, expresó que el objetivo es concientizar a la población de los efectos que impactarán en su vida laboral a partir del proyecto, que obtendría media sanción a fin de mes: “Se le buscará mostrar al ciudadano lo que está pasando con este ataque a los trabajadores”.

“La verdad es que venimos de una semana muy caliente y esta semana nos parece definitiva”, reflexionó Di Fiori quién informó que el miércoles 17 de diciembre se realizará un plenario. En este sentido, Di Fiori expresó algunos de los alcances que pretende tener el proyecto de reforma laboral: “La indemnización por despido es en la construcción, pero en otros sectores no es favorable, ahora te toman una acumulación del 12% que va al banco y al finalizar te pagan con ese 12%, vos te auto pagas la indemnización. Y lo pueden pagar hasta en 12 meses".

Di Fiori además señaló su preocupación por la situación de las vacaciones, uno de los temas más cuestionados en el proyecto libertario: “El otro tema es el fraccionamiento de las vacaciones, que las pueden condicionar y no te podés negar. Lo mismos sucede con los salarios se pueden pagar en pesos, con alimentos, en moneda extranjera, con tickets canasta. Las horas semanales pasan de 44 a 48 horas y no existen más las horas extras. Esas son horas de trabajo extras no se pagarán e irán a un banco de horas".

Para concluir, el referente sindical aseguró que el proyecto no planea la regularización de los trabajos: “El 45% de los trabajadores no están registrados, nunca se aplicó la ley de contratos de trabajos. Con esta ley yo creo que habrá mayor cantidad de empleados en una situación irregular”.

Apertura al diálogo

Di Fiori además detalló que, desde los distintos gremios se viene manifestando el acompañamiento y la disposición a sentarse a hablar sobre la reforma, ya que sin dudas hay mucho que modificar. Reconoció en ese sentido que los años avanzan, al igual que la tecnología y el sistema laboral; “por eso nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, pero ser partícipes de esto”. En tanto, remarcó que se solicitó una mesa de diálogo, por ser representantes de los trabajadores y contar con la experiencia en la defensa de los mismos. Algo no fue concebido por el gobierno nacional.

En cuanto a la organización para la marcha de este jueves, se precisó que la provincia comenzará más temprano por las altas temperaturas: “Y desde acá, desde La Rioja, calculamos empezar la movida desde muy temprano, aproximadamente a las 10 de la mañana”.