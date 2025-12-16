Laura Ubfal contó la verdad de su relación con Chiche Gelblung.

Laura Ubfal tiene una de las trayectorias más extensas del periodismo de espectáculos en la Argentina. Con décadas de trabajo en radio y televisión, la actual panelista de LAM e Infama se permitió mirar hacia atrás y hacer un balance sincero de los vínculos profesionales que fue construyendo a lo largo de los años.

En una charla íntima con Pronto, la trabajadora de prensa sorprendió al responder sin vueltas una pregunta que pocas veces se anima a contestar alguien con tanta experiencia: con qué conductor no volvería a trabajar. Lejos de esquivar el tema, fue directa y contundente. “Con Chiche Gelblung. No me gustó, no la pasé bien”, afirmó.

“Como ser humano no me molesta en absoluto, pero como conductor sí”, aclaró, antes de explicar que nunca se sintió cómoda con su forma de encarar el trabajo periodístico. Ubfal detalló que lo que más la incomodaba era el método del conductor de llevar siempre la contra, incluso cuando había información chequeada de por medio. “Tiene una técnica que es contradecirte todo el tiempo. Si decís blanco, él responde negro. No le importa la información. Es insufrible”, lanzó sin rodeos.

Laura Ubfal habló de su entrañable vínculo con Moria Casán

En ese repaso por su carrera, Laura también destacó los vínculos que sí valora y conserva con afecto. Sin dudarlo, mencionó a Moria Casán como una figura clave tanto en lo profesional como en lo personal. Recordó el nacimiento de Amor y Moria, anécdotas de camarín y la histórica frase “si querés llorar, llorá”, que terminó convirtiéndose en un sello del ciclo. “La considero familia”, expresó.