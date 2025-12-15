La canasta de crianza superó los $ 570.000 para chicos de 6 a 12 años en noviembre

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes superó los $ 570.000 en el mes de noviembre. El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Según informó el Indec, criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $ 571.106 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $ 450.355.

De acuerdo con los datos difundidos, los valores de la canasta según el tramo etario fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $ 450.355

Niños de 1 a 3 años: $ 535.823

Niños de 4 a 5 años: $ 454.165

Niños de 6 a 12 años: $ 571.106

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $ 142.416 en bienes y servicios y $ 307.939 correspondientes al cuidado. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $ 183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales.

El Indec precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

La medición de la canasta de crianza se actualiza mensualmente y busca visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, así como aportar información clave para el diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.

La canasta básica avanzó 4%

La inflación oficial medida por el Indec marcó en noviembre un aumento del 2,5% mensual, sin que ningún rubro individual superara el 3%. No obstante, los registros vinculados a la canasta básica alimentaria y la canasta básica total mostraron subas cercanas al 4%, una divergencia que vuelve a poner en cuestión los criterios metodológicos de las estadísticas que elabora el organismo encabezado por Marco Lavagna. En ese contexto, una familia tipo integrada por cuatro personas necesitó $566.364 para cubrir los gastos de alimentación y $1.257.329 para afrontar el costo total de bienes y servicios esenciales.

En noviembre, la canasta básica alimentaria registró un incremento mensual del 4,1%, mientras que la canasta básica total avanzó 3,6%. En lo que va del año, ambos indicadores acumulan aumentos del 26,1% y 22,7%, respectivamente. En términos interanuales, las variaciones alcanzaron el 28,9% en el caso de la CBA y el 25,5% para la CBT.

Estas cifras contrastan con la evolución de los índices desagregados de inflación. Dentro del nivel general, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas —que históricamente suele acompañar el comportamiento de la canasta alimentaria— mostró una suba del 2,8%, mientras que los servicios públicos, que forman parte de la canasta básica total, aumentaron 3,4%, reforzando las inconsistencias entre los distintos indicadores oficiales.