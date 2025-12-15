Semana clave: La Rioja, en horas decisivas por fondos extra coparticipables con Nación

La Rioja atraviesa una semana decisiva en su relación financiera con el Gobierno nacional: luego del encuentro entre autoridades provinciales y funcionarios de la Nación, se aguarda una definición sobre el reclamo de la provincia para que los fondos extra coparticipables sean incorporados al Presupuesto nacional 2026.

Desde La Rioja sostienen que estos recursos resultan fundamentales para sostener el funcionamiento del Estado y garantizar servicios esenciales, en un contexto económico complejo y con las cuentas públicas bajo presión. La eventual exclusión de estos fondos profundizaría el impacto del ajuste y agravaría la situación fiscal de la provincia.

Si bien el encuentro con Nación permitió reabrir el diálogo institucional por el fallo , no hubo anuncios concretos por lo que la expectativa está puesta ahora en el avance del debate presupuestario en el Congreso. En este contexto, el lunes 15 se llevaron adelante las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El objetivo de La Libertad Avanza es obtener los dictámenes y llegar al recinto el próximo miércoles 17 o jueves 18 de diciembre.

Con el fin de avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2026, la comisión homónima será constituida. El legislador oficialista Alberto Benegas Lynch obtendrá su ratificación como presidente y se prevé que el martes sea el encuentro donde pasarán a la firma el dictamen de la ley de leyes para el ejercicio fiscal del siguiente año.

En este ámbito se discutirá el pedido formal realizado recientemente por los legisladores riojanos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al ministro del Interior, Diego Santilli, de incluir en esta norma la reincorporación de los fondos correspondientes al punto de coparticipación que perdió la Provincia.

En el temario original de las sesiones extraordinarias figuraba también el tratamiento del proyecto de ley de “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, aunque aún no fue ingresado por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados. En ese contexto, la Comisión de Legislación Penal se enfocará en el proyecto de “principio de inocencia fiscal”, que propone elevar a 100 millones de pesos el monto considerado como evasión en el Régimen Penal Tributario, actualmente establecido en 1,5 millones.

Si bien la oposición, previo emplazamiento, motivó al oficialismo a que dictamine el proyecto de ley de Presupuesto 2026 el pasado 4 de noviembre, el despacho perdió estado parlamentario por no haberse llevado al recinto dentro de los plazos del período ordinario. De todos modos, La Libertad Avanza solo deberá repetir el pase a la firma y la iniciativa estará lista para ser llevada a una sesión extraordinaria.