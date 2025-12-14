Tras el fallo de coparticipación, desde La Rioja se refirieron la reunión con Nación: "Buena, necesaria y urgente"

Tras el fallo judicial que obliga al Gobierno nacional a abrir el diálogo para negociar sobre el punto de coparticipación arrebatado desde 1988, autoridades provinciales celebraron el encuentro con Nación. En esta oportunidad, la diputada nacional por Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, catalogó la reunión como una "buena, necesaria y urgente".

En diálogo con Nueva Rioja, la diputada nacional reelecta dio declaraciones sobre este diálogo por primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei. "Fue una buena reunión y desde Nación mostraron buena predisposición a la hora de recibirnos. Ya transcurrieron dos años de la gestión de Milei en donde no tuvimos apertura ni diálogo", describió la funcionaria.

En este sentido, autoridades riojanas destacaron que la falta de envíos de los fondos, constituye un incumplimiento a una obligación histórica que fue reconocida por sucesivos gobiernos nacionales durante más de dos décadas. “Hemos pedido que se incluya en el Presupuesto 2026 el fondo de compensación de la coparticipación”, afirmó Pedrali. En ese sentido, recordó que “todos los gobiernos desde 1988 y todos los presidentes respetaron ese reclamo del punto de coparticipación y entendemos que la escucha permitió poner en legitimidad el reclamo de los fondos para La Rioja”.

En esa misma línea, Pedrali, quien fue una de los 4 legisladores que se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió en "que se trata de un derecho colectivo y no de un interés coyuntural de una gestión". “No se trata de recursos para un gobierno, sino de fondos que pertenecen a todos los riojanos y riojanas, quienes reclaman de manera legítima lo que les corresponde", expresó la diputado nacional.

Desde la provincia, expresaron que a partir de cálculos del Ministerio de Hacienda local, representa hoy una deuda estimada en 1.600 millones de dólares entre capital e intereses, dinero fundamental para el desarrollo de obra pública e invesión estatales en sectores clave del desarrollo de la ciudadanía riojana. Estos fondos son esenciales para el pago de salarios, la mejora de la calidad de vida, la ejecución de obras y el funcionamiento general del Estado provincial, y ese fue el marco central del debate”, sostuvo la legisladora nacional.

Pedrali consideró positivo haber habilitado esta instancia de diálogo y expresó que esperan una respuesta concreta en las próximas etapas de la discusión presupuestaria. “Apostamos a construir y sostener los canales de diálogo”, remarcó.

Esto es contemplado como un reconocimiento institucional de la existencia del reclamo, que, según los intentos por la vía administrativa, no habían prosperado.