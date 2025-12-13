Las declaraciones de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien abrió la puerta a una posible eliminación del PAMI por considerarlo un gasto innecesario para el Estado, desataron una ola de repudio inmediato entre las organizaciones de la tercera edad. Nora Biaggio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, fue categórica al rechazar la propuesta y advirtió sobre las consecuencias de avanzar contra la salud de los mayores: "Bullrich quiere desmantelar el PAMI y no se lo podemos permitir".

La dirigente desmontó el argumento fiscalista de la exministra de Seguridad y recordó la naturaleza de los fondos que sostienen al organismo. "El PAMI se financia con aportes de trabajadores y jubilados, no con impuestos generales", aclaró Biaggio, quien subrayó que la obra social más grande de Sudamérica pertenece a sus afiliados y no al Tesoro Nacional.

Desde el Plenario señalaron que la crisis del instituto no es producto de su existencia, sino de 45 años de intervenciones que violan la ley de directorio electo. Biaggio apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei. Según el comunicado de la organización, la crisis se profundizó en agosto de 2024 cuando miles de jubilados perdieron el acceso a medicamentos gratuitos, se interrumpieron tratamientos oncológicos y crónicos, y el cierre de clínicas dejó a muchos sin lugar de internación.

"Conceptualmente es un error el PAMI. Tenés una compañía de seguros donde todos los autos chocan. Chocan en un período de tiempo muy corto", había dicho Bullrich en una entrevista con el canal de stream Economía de Quincho.

La ex ministra de Seguridad planteó que "no tiene una atención demasiada buena" y que "es tan grande que nunca nadie lo puede terminar de arreglar".

Plan de lucha y movilización

Ante este escenario de asfixia, los jubilados ratificaron que continuarán en la calle. El reclamo exige la restitución inmediata de los remedios al 100%, la apertura de los libros contables del organismo y la normalización del directorio con representantes electos por los trabajadores y los pasivos.

La agenda de protestas para esta semana incluye dos convocatorias clave: