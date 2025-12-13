Alejandro Fantino tomó una drástica decisión con Tronco en Neura tras su asunción como diputado

Alejandro Fantino avanzó en Neura.

La reciente asunción de Sergio “Tronco” Figliuolo como diputado nacional por La Libertad Avanza generó cambios inmediatos en el canal de streaming Neura, uno de los espacios digitales de actualidad política y económica más identificados con el universo libertario. La decisión fue impulsada por Alejandro Fantino, quien debió reordenar la estructura del medio para adecuarse a la normativa vigente.

El punto central es que la ley prohíbe que los diputados nacionales sean propietarios de medios de comunicación. Con ese marco legal, Figliuolo ya había anticipado durante la campaña que, en caso de resultar electo, se desprendería de su participación en el canal para evitar incompatibilidades.

Neura fue fundado en agosto de 2022 por cuatro socios en partes iguales: Alejandro Fantino, Sergio “Tronco” Figliuolo, el abogado Agustín Rodríguez y el productor Leonardo Torres, cada uno con el 25 por ciento del paquete accionario. Desde sus inicios, el proyecto se posicionó dentro del ecosistema de medios afines al liberalismo, con fuerte presencia en la discusión política y económica.

¿Cuál fue la decisión que tomaron en Neura con Tronco?

Tras la llegada de Tronco al Congreso, se concretó la salida formal del ahora diputado del accionariado del canal. Sus acciones fueron adquiridas por los otros tres socios originales, lo que dejó a Fantino, Rodríguez y Torres como únicos dueños de Neura. De este modo, el canal continúa funcionando sin modificaciones en su línea editorial ni en su programación, pero con una nueva composición societaria.

En Neura se repartieron las acciones de Tronco.

El proyecto libertario bancado por el gobierno tuvo un crecimiento sostenido desde su lanzamiento. Comenzó transmitiendo desde un pequeño departamento y luego se mudó al edificio actual en el barrio porteño de Palermo. En julio de este año, esas oficinas fueron afectadas por un incendio, un episodio que no detuvo la actividad del canal ni su presencia en el debate público.

La salida de “Tronco” Figliuolo marca un punto de inflexión para Neura. Para Fantino es mayor poder accionario dentro de un medio que es muy apoyado por Javier Milei.