El Servicio Nacional Meteorológico confirmó lluvias este sábado.

La llegada del mediodía de este sábado 13 de diciembre trajo consigo un marcado giro en el clima de Buenos Aires. Tras varias jornadas de intenso calor que alcanzaron máximas de hasta 33 °C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo cambiará abruptamente y que las lluvias harán su aparición hacia el final de la tarde-noche, con probabilidad de tormentas desde aproximadamente las 19 hs, un dato que obliga a planificar el resto del fin de semana con atención a las condiciones meteorológicas.

Según el parte oficial, la jornada comenzó con cielo algo nublado durante la mañana, pero se espera que la inestabilidad atmosférica aumente a partir de la tarde. El SMN pronostica que las precipitaciones no serán uniformes, sino que se presentarán en forma de tormentas aisladas durante la noche de hoy, acompañadas en algunos sectores por ráfagas de viento, lo que representa una transición clara desde la ola de calor que se mantuvo durante gran parte del viernes y la primera parte del sábado.

Pero el cambio de tiempo no termina hoy. El organismo meteorológico anticipa que mañana, domingo 14, las lluvias continuarán, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones en el resto de la jornada, y una sensación térmica ya bastante más fresca que la que se experimentó en jornadas anteriores. Esta condición inestable del tiempo seguirá predominando hasta bien entrada la tarde, obligando a postergar algunas actividades al aire libre o a buscar alternativas cubiertas.

Cómo impactó el cambio de clima en los eventos culturales

Este pronóstico tuvo impacto en la agenda cultural y de entretenimiento de la ciudad. Por ejemplo, el segundo show de María Becerra en el estadio de River Plate ajustó sus horarios para comenzar más temprano y así minimizar el impacto de las precipitaciones previstas para la noche. La organización del evento informó a los asistentes la modificación en los horarios como medida de seguridad y comodidad frente a la previsión de lluvia.

Las lluvias y tormentas anunciadas también implican la recomendación de tomar precauciones, desde llevar paraguas y ropa impermeable hasta prever traslados con tiempo suficiente y consultar actualizaciones meteorológicas durante todo el fin de semana. En un contexto de primavera austral con cambios bruscos de clima, el SMN insiste en que los ciudadanos se mantengan informados y preparados ante variaciones rápidas en las condiciones del tiempo.