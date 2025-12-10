Alerta: vuelve el calor extremo al AMBA con un día de 33 grados esta semana.

El calor vuelve a tomar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire cálido avanzará sobre la región y dejará temperaturas que volverán a superar la barrera de los 30 grados, con un pico previsto para el viernes 12, cuando se esperan 33°C de máxima.

El organismo anticipó que la semana estará marcada por el cielo mayormente nublado, chances bajas de chaparrones y ráfagas de viento del sector este, pero el ascenso térmico será sostenido desde mitad de semana.

Cómo seguirá el tiempo día por día, según el Servicio Meteorológico Nacional

Miércoles 10

Predominará el cielo mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias (10%). La mínima será de 19°C y la máxima trepará a 28°C.

Jueves 11

Se espera un incremento claro de la temperatura: mínima de 20°C y máxima de 31°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se descartan lluvias aisladas hacia la tarde (10%).

El AMBA se prepara para el regreso del calor intenso, con una semana de temperaturas en ascenso y un pico de 33°C.

Viernes 12

Será el día más caluroso de la semana. Con cielo parcialmente nublado, la mínima será de 20°C y la máxima tocará los 33°C, marcando el retorno del calor intenso al AMBA.

Sábado 13

Las condiciones se mantienen similares, con mínima de 22°C, máxima de 32°C y un cielo parcialmente nublado. También hay una baja probabilidad de lluvia por la tarde.

Domingo 14

La semana cierra con cielo mayormente nublado y temperaturas que se mantendrán altas: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con un 10% de probabilidad de precipitaciones.