Alerta: vuelve el calor extremo al AMBA con un día de 33 grados esta semana

El calor vuelve a tomar protagonismo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire cálido avanzará sobre la región y dejará temperaturas que volverán a superar la barrera de los 30 grados, con un pico previsto para el viernes 12, cuando se esperan 33°C de máxima.
El organismo anticipó que la semana estará marcada por el cielo mayormente nublado, chances bajas de chaparrones y ráfagas de viento del sector este, pero el ascenso térmico será sostenido desde mitad de semana.
MÁS INFO
Cómo seguirá el tiempo día por día, según el Servicio Meteorológico Nacional
Miércoles 10
Predominará el cielo mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias (10%). La mínima será de 19°C y la máxima trepará a 28°C.
Jueves 11
Se espera un incremento claro de la temperatura: mínima de 20°C y máxima de 31°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se descartan lluvias aisladas hacia la tarde (10%).
Viernes 12
Será el día más caluroso de la semana. Con cielo parcialmente nublado, la mínima será de 20°C y la máxima tocará los 33°C, marcando el retorno del calor intenso al AMBA.
Sábado 13
Las condiciones se mantienen similares, con mínima de 22°C, máxima de 32°C y un cielo parcialmente nublado. También hay una baja probabilidad de lluvia por la tarde.
Domingo 14
La semana cierra con cielo mayormente nublado y temperaturas que se mantendrán altas: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con un 10% de probabilidad de precipitaciones.