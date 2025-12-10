Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson: se conoció el primer adelanto de "The Drama" y su fecha de estreno

Zendaya y Robert Pattison se unirán en una película de drama romántico que ya genera furor entre los fanáticos y mucha expectativa para el 2026: The Drama. La dupla de actores -inesperada, pero que parece encajar a la perfección- interpreta a una pareja que está a punto de casarse hasta que llega una crisis.

Cuándo se estrena "The Drama", la película de Zendaya y Robert Pattison

Los detalles que trascendieron sobre The Drama son muy pocos, solo hace un día se compartió el primer póster y el tráiler de la película. Sin embargo, ya se conoce la fecha de estreno en cines: 3 de abril de 2026.

La producción pertenece a A24 y promete traer una historia típica con un giro diferente, más íntima y hasta incómoda, como es propio de la firma. La película está dirigida por Kristoffer Borgli, director de Dream Scenario o Sick of myself, que suele abordar las historias con humor negro y toques de terror.

Esta vez, el cineasta se mete en un terreno nuevo en su carrera, el romance, pero nadie espera una típica película romántica. En cambio, es probable que sea un poco más perturbadora y se atreva a ahondar en aspectos psicológicos.

En el primer póster que se compartió del film se ve a los personajes mostrando a cámara su anillo. La promoción incluso publicó un anuncio de compromiso en el diario Boston Globe, como si la inminente boda fuera real.

¿De qué se trata "The Drama"?

Por el momento se conoce muy poco sobre la película, aunque todo parece que se desarrollará en torno a una "verdad incómoda". En sí, los adelantos de la sinopsis oficial señalan que película sigue la historia de Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert Pattinson), una pareja que a días de su boda deberá enfrentar una crisis inesperada cuando una revelación desarma lo que uno de ellos creía saber del otro.

The Drama se estrenará en cines el próximo 3 de abril de 2026

Cómo se conforma el elenco de la nueva película de Borgli

Además de la gran actuación de Zendaya y Pattinson, la película contará con otros grandes actores en su reparto. Estos son: