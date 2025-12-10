Nuevas entradas para Robert Plant en Rosario y Córdoba 2026: precios y fechas de cuándo toca en Argentina

Robert Plant, la voz más influyente del rock británico y piedra angular de Led Zeppelin, vuelve a la Argentina con un tour que promete convertirse en uno de los eventos musicales del año. A diez años de su última presentación oficial en el país, el músico desembarca con Rugido de Otoño, la gira que acompaña su nuevo álbum Saving Grace, una exploración profunda y artesanal del folk y el blues. La expectativa ya estalló: la primera función en Buenos Aires se agotó en cuestión de horas.

Lejos del sonido estruendoso de estadio, Plant regresa con un formato íntimo que privilegia la sensibilidad y el cruce de géneros. Lo acompaña Suzi Dian, su nueva socia vocal, junto a una banda de músicos que parecen salidos de una road movie folk: Oli Jefferson, Tony Kelsey, Matt Worley y Barney Morse-Brown. El paquete completo ya generó eco entre sus fanáticos, que celebran el giro introspectivo del británico.

Rugido de Otoño: cuáles son las fechas confirmadas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario

La seguidilla de anuncios sorprendió incluso a los fans más atentos. Plant no solo duplicó su presencia en la ciudad de Buenos Aires, sino también confirmó dos desembarcos clave en el interior.

Teatro Gran Rex | 10 de mayo | AGOTADO.

Teatro Gran Rex | 11 de mayo | NUEVA FECHA (Entradas a la venta vía tuentrada.com).

(Entradas a la venta vía tuentrada.com). Córdoba | Plaza de la Música | 14 de mayo | NUEVA FECHA (Entradas desde el 12 de diciembre en edenentradas.ar).

| Plaza de la Música | 14 de mayo | (Entradas desde el 12 de diciembre en edenentradas.ar). Rosario | Metropolitano | 16 de mayo | NUEVA FECHA (Ventas próximamente en turboentrada.com).

La demanda es altísima: el público que lo vio en el Luna Park en 2012 y quienes aún recuerdan su aparición sorpresa junto a Jack White en Lollapalooza 2015 saben que estas presentaciones no se repiten fácilmente.

Entradas: cuánto salen y dónde conseguir los tickets

Si bien los precios finales se publicarán en cada ticketera en las próximas horas, el movimiento del mercado anticipa un valor similar al de otros shows internacionales de 2025. En ese sentido, se espera una estructura de localidades escalonada, desde sectores económicos hasta plateas preferenciales.

Dónde comprar:

Buenos Aires (11 de mayo): tuentrada.com.

Córdoba (14 de mayo): edenentradas.ar.

Rosario (16 de mayo): turboentrada.com (próximamente).

Todo indica que el flujo inicial de búsquedas duplicó el tráfico habitual de estas plataformas, signo de que la gira de Plant generó un efecto revival imposible de ignorar.

Saving Grace: el regreso a las raíces que redefine la etapa final de Plant

El álbum, grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, resuena como una pieza de cámara cargada de folk, blues, country y gospel. Es un mapa íntimo que recuerda las exploraciones de Plant junto a Alison Krauss —colaboración que le valió cinco GRAMMY—, pero con una crudeza más introspectiva.