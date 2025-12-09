Qué es la Messi Cup y dónde verla online: formato y equipos que juegan

Lionel Messi impulsa este nuevo torneo.

Se juega la primera edición de la Messi Cup, una competencia que se disputa en Miami y lleva el apellido del crack argentino. El torneo cuenta con la particiáción de equipos de diferentes partes del mundo, entre los que se encuentran River y Newell´s. Siendo un total de ocho los clubes participantes de la primera edición del certamen, se suman a los dos equipos argentinos Inter Miami como representante de los Estados Unidos, Inter de Milán por Italia, Barcelona y Atlético de Madrid por España, así como también Chelsea y Manchester City por el fútbol inglés.

“La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, resaltó Tim Pastore, presidente de la productora fundada por Messi que organizará el evento. Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

De qué se trata la Messi Cup

La Messi Cupo es un certamen internacional de clubes Sub 16 que es impulsado por Lionel Messi y cuenta con algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Todos los encuentros se podrán disfrutar en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium. También habrá transmisiones a través del canal ESPN Fans de YouTube. Este torneo disputado en el complejo de Inter Miami se lleva a cabo del 9 al 14 de diciembre de 2025.

Cómo se juega la Messi Cup

Los ocho equipos participantes (FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami) quedaron divididos en dos grupos y juegan un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos. Luego se disputa la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural. La final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se juegan el último día en el Chase Stadium.

El Chase Stadium, donde se juega el torneo.

Todos los partidos de la Messi Cup

Martes 9 de diciembre

14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

19:45 – Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

12:30 – Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

16:30 – Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre