Monotributo en diciembre 2025: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores actualizados del monotributo correspondientes a diciembre de 2025. El régimen simplificado alcanza a alrededor de dos millones de contribuyentes de todo el país y actualiza sus parámetros en función de la inflación acumulada, lo que determina los nuevos límites de facturación anual y las cuotas mensuales obligatorias.
Estas actualizaciones se originan a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplican semestralmente, durante enero y julio. Por este motivo, es fundamental que cada monotributista revise los importes vigentes y evalúe si corresponde una recategorización dentro de los períodos habilitados.
Escalas monotributo diciembre.
Escalas del monotributo en diciembre 2025
El régimen cuenta con 11 escalas activas que clasifican a cada contribuyente según el nivel de ingresos brutos anuales. Estar en la categoría correcta evita inconvenientes con ARCA, mantiene los beneficios del sistema y asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los nuevos límites de facturación anual que rigen en diciembre 2025 son:
-
Categoría A: $ 8.992.597,87
-
Categoría B: $ 13.175.201,52
-
Categoría C: $ 18.473.166,15
-
Categoría D: $ 22.934.610,05
-
Categoría E: $ 26.977.793,60
-
Categoría F: $ 33.809.379,57
-
Categoría G: $ 40.431.835,35
-
Categoría H: $ 61.344.853,64
-
Categoría I: $ 68.664.410,05
-
Categoría J: $ 78.632.948,76
-
Categoría K: $ 94.805.682,90
Cada escala determina a qué nivel de ingresos pertenece el contribuyente y cuál es el monto que corresponde pagar cada mes.
Monotributo: cuánto hay que pagar en diciembre según categoría
Los valores mensuales del monotributo en diciembre 2025 varían según la escala y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). ARCA estableció los siguientes importes:
-
Categoría A: $ 37.085,74 (servicios y bienes)
-
Categoría B: $ 42.216,41 (servicios y bienes)
-
Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)
-
Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)
-
Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)
-
Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)
-
Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)
-
Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)
-
Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)
-
Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)
-
Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)
Estos importes incluyen impuesto integrado, aportes previsionales y contribuciones al sistema de salud, según la condición del contribuyente.
Cómo recategorizarse en ARCA
La recategorización es obligatoria dos veces al año y se realiza únicamente durante enero y julio. Para hacer el trámite:
-
Ingresar al portal del Monotributo ARCA con CUIT y clave fiscal.
-
Seleccionar “Recategorización”.
-
Revisar la categoría actual y los límites vigentes.
-
Cargar los ingresos de los últimos 12 meses y, si corresponde, declarar el uso de local comercial.
-
Confirmar el cambio sugerido por el sistema.
El proceso también está disponible desde la aplicación móvil oficial, donde cada contribuyente puede ver automáticamente la facturación acumulada durante el año.