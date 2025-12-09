Monotributo en diciembre 2025: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

Monotributo: cuánto se paga en diciembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores actualizados del monotributo correspondientes a diciembre de 2025. El régimen simplificado alcanza a alrededor de dos millones de contribuyentes de todo el país y actualiza sus parámetros en función de la inflación acumulada, lo que determina los nuevos límites de facturación anual y las cuotas mensuales obligatorias.

Estas actualizaciones se originan a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplican semestralmente, durante enero y julio. Por este motivo, es fundamental que cada monotributista revise los importes vigentes y evalúe si corresponde una recategorización dentro de los períodos habilitados.

Escalas monotributo diciembre.

Escalas del monotributo en diciembre 2025

El régimen cuenta con 11 escalas activas que clasifican a cada contribuyente según el nivel de ingresos brutos anuales. Estar en la categoría correcta evita inconvenientes con ARCA, mantiene los beneficios del sistema y asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Los nuevos límites de facturación anual que rigen en diciembre 2025 son:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Cada escala determina a qué nivel de ingresos pertenece el contribuyente y cuál es el monto que corresponde pagar cada mes.

Monotributo: cuánto hay que pagar en diciembre según categoría

Los valores mensuales del monotributo en diciembre 2025 varían según la escala y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). ARCA estableció los siguientes importes:

Categoría A: $ 37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $ 42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)

Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)

Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)

Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)

Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)

Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)

Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)

Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)

Estos importes incluyen impuesto integrado, aportes previsionales y contribuciones al sistema de salud, según la condición del contribuyente.

Cómo recategorizarse en ARCA

La recategorización es obligatoria dos veces al año y se realiza únicamente durante enero y julio. Para hacer el trámite:

Ingresar al portal del Monotributo ARCA con CUIT y clave fiscal. Seleccionar “Recategorización”. Revisar la categoría actual y los límites vigentes. Cargar los ingresos de los últimos 12 meses y, si corresponde, declarar el uso de local comercial. Confirmar el cambio sugerido por el sistema.

El proceso también está disponible desde la aplicación móvil oficial, donde cada contribuyente puede ver automáticamente la facturación acumulada durante el año.