Cuándo cobro en Santa Fe el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha confirmada

Aguinaldo de Santa Fe: fecha límite para cobrarlo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida en dos tramos: la primera cuota en junio y la segunda en diciembre. Para el cierre de 2025, la normativa laboral fija un plazo claro para el pago del aguinaldo, que también alcanza a trabajadores públicos y privados de la provincia de Santa Fe, así como a jubilados y pensionados que perciben haberes previsionales.

Para diciembre de 2025, la legislación nacional establece que la segunda cuota del aguinaldo debe estar depositada como máximo el 18 de diciembre. Sin embargo, la normativa admite una prórroga administrativa de hasta cuatro días hábiles, lo que habilita como vencimiento máximo el 23 de diciembre de 2025.

En el caso de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, el SAC se acredita junto con el haber mensual de diciembre, siguiendo el calendario habitual por terminación de DNI. En Santa Fe, quienes dependen del sistema previsional provincial reciben el aguinaldo dentro del mismo período legal, en función del cronograma que determine la Caja correspondiente.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta devengada en el semestre julio-diciembre de 2025. Para el cálculo deben considerarse:

El salario bruto más elevado del período.

Horas extras habituales, comisiones u otros importes remunerativos.

Se excluyen conceptos no remunerativos o pagos extraordinarios.

Si el empleado no trabajó el semestre completo, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado.

Santa Fe: el aguinaldo a cobrar.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo

El pago del SAC en Santa Fe y en el resto del país corresponde a:

Trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector público como del privado.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), liquidados por ANSES.

Empleados provinciales y municipales con vínculo laboral formal.

Quedan excluidos del aguinaldo quienes trabajan de manera informal sin aportes, los monotributistas y profesionales independientes, salvo que exista una disposición especial. Solo en casos excepcionales, los pasantes pueden percibir el SAC si su convenio lo establece.

Cuándo cobro el aguinaldo de diciembre.

Qué está incluido en el aguinaldo

Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio. Si el sueldo del mes del pago supera al que se tomó como base para el cálculo, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

En cuanto a quiénes están incluidos, todos los empleados en relación de dependencia cuentan con este derecho, tanto del ámbito público como privado, además de jubilados y pensionados. La ley también prevé excepciones sectoriales: la norma 24.467, destinada a pymes, habilita a que algunos convenios colectivos permitan dividir el aguinaldo en tres cuotas, siempre que esté pactado explícitamente. Un caso concreto es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.