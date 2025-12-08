Ordenan vigilar la propiedad que se le adjudica a "Chiqui" Tapia

El juez Rafecas dispuso reforzar la seguridad en el lugar hasta que se defina qué juzgado quedará a cargo de la causa, que fue iniciada por Elisa Carrió y otros dirigentes de la Coalición Cívica

Por orden del juez federal Daniel Rafecas, un grupo de la Policía Federal vigila una quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está en el centro de una investigación judicial para determinar si es propiedad de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia. Esta medida surge tras una denuncia presentada por la Coalición Cívica que apunta a una posible maniobra de lavado de dinero de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La disputa de dos jueces por la causa

El caso fue remitido a la Cámara Federal, que decidirá si la causa queda en el fuero federal o pasa al Penal Económico. La denuncia original se presentó el 1° de diciembre en Comodoro Py, pero el juez Rafecas se declaró incompetente y la derivó al fuero penal económico, ya que no hay funcionarios públicos involucrados y se trataría de un delito económico como lavado o evasión.

Sin embargo, el juez Javier López Biscayart también se declaró incompetente y devolvió la causa a la justicia federal, tras un pedido de la Coalición Cívica para que se establezca una custodia policial en la propiedad. Así, la investigación regresó al juzgado de Rafecas, quien le dio intervención al fiscal Ramiro González, que impulsó la causa y solicitó medidas para indagar a quienes figuran como titulares de la quinta.

En este contexto, el juez federal ordenó colocar una consigna policial para evitar que se sustraigan pruebas, luego de denuncias basadas en testimonios de vecinos. Desde la noche del viernes, los efectivos controlan el inmueble que tiene características muy particulares: pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, y un helipuerto. Además, se mencionó la existencia de 120 automóviles de colección o de lujo, muchos con radicación en Santiago del Estero, la provincia natal de Toviggino.

La denuncia de la Coalición Cívica

La Coalición Cívica sospecha que esta fastuosa propiedad pertenece directamente a Tapia y Toviggino o bien está a nombre de testaferros. En la denuncia se apunta a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes serían dueños de Real Central SRL, la empresa que adquirió el terreno en Villa Rosa, compuesto por dos lotes que suman más de 105.000 metros cuadrados.

Pantano tiene vínculos con el fútbol: fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y trabajó en la tesorería del Club Almirante Brown. Sin embargo, su perfil económico y el de Conte no condicen con la magnitud de la propiedad adjudicada a los dirigentes de la AFA, según la denuncia.

El juez no autorizó un allanamiento porque no está comprobado un vínculo directo entre la sociedad y la quinta, ni existen elementos mínimos para esa medida. En cambio, pidió a ARCA y a la Inspección General de Justicia que aporten información sobre Real Central SRL y sobre si Pantano y Conte integran otras sociedades.

Además, Rafecas solicitó investigar si estas personas poseen otras propiedades, vehículos, aviones o embarcaciones, y requirió datos bancarios, movimientos financieros y transferencias. También levantó el secreto bancario de los dos y pidió a la Unidad de Información Financiera que informe sobre posibles reportes de operaciones sospechosas.