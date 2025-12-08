Racing cargó a Boca con un histórico relato de Mariano Closs en la televisión argentina

Racing cargó a Boca en las redes sociales con una histórica frase de Mariano Closs.

Racing cargó a Boca Juniors con un histórico relato de Mariano Closs en la televisión, después de haberlo eliminado en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. Una vez consumada la victoria por 1-0 con el gol de Adrián "Maravilla" Martínez, el club de Avellaneda recurrió a las cuentas oficiales de las redes sociales para mofarse del "Xeneize" de manera directa.

De hecho, la "Academia" eligió una frase del periodista deportivo precisamente de las épocas de gloria del cuadro de La Ribera. La misma pertenece a la última Copa Libertadores ganada por el conjunto azul y oro, cuando aplastó a Gremio de Brasil en el global en la final del 2007. "¡Boca, Boca y sieeeempre Boca! ¿Y hasta cuándo Boca?", dijo "Marianito" en aquel entonces para quedar en la memoria de todos los hinchas Xeneizes.

Pocos minutos después de que Racing eliminara a Boca en La Bombonera, desde el perfil de X (ex Twitter) de la "Academia" publicaron el video desde la cámara que estaba detrás del arco de Agustín Marchesín con el gol del número 9 y acompañaron el posteo con el siguiente mensaje, aunque con letras mayúsculas: "Y siempre Adrián Emmanuel Martínez, ¿y hasta cuándo Adrián Emmanuel Martínez?".

"Maravilla" Martínez ya le hizo 4 goles a Boca: 3 en Racing y 1 en Instituto

La cuestión es que el atacante zurdo de 33 años le marcó su tercer tanto al "Xeneize" con la remera albiceleste. Dos de ellos fueron justamente en La Bombonera, pero en el cotejo anterior había sido derrota por 4-2 para el elenco dirigido por Gustavo Costas en el 2024. En tanto, a comienzos del 2025 le anotó otro gol en la victoria por 2-0 en el "Cilindro" de Avellaneda. Antes, ya le había convertido uno con los colores de "La Gloria" en el Estadio Alberto J. Armando también.

Maravilla Martínez le marcó otra vez a Boca en La Bombonera.

¿Cuándo juega Racing la final del Torneo Clausura 2025?

La "Academia" irá por un nuevo título el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el árbitro a definir todavía. Será a partido único frente al vencedor de Gimnasia vs. Estudiantes en el clásico de La Plata.

Si empatan, habrá una prórroga de 30 minutos, con dos tiempos de 15 cada uno. En el caso de persistir la igualdad, habrá definición por penales. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (Pack Fútbol), mientras que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.