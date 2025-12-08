Caen la mayoría de las acciones argentinas en Wall Street durante el feriado local

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street exhibían retrocesos de hasta 4% este lunes, en una jornada sin actividad en la plaza local por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción. Los bonos en dólares se movían sin grandes variaciones y el riesgo país avanzaba a 633 puntos básicos. En paralelo, las bolsas de Nueva York operaban en baja, con la atención centrada en la política monetaria de la Reserva Federal.

Los ADR argentinos mostraban un predominio de cifras negativas, encabezados por Banco Supervielle, que retrocedía 4,1%, seguido por Globant, que perdía un 2,2%. La ausencia de operaciones en la Bolsa porteña dejó a los inversores atentos a la dinámica externa.

Hacia las 16, los títulos soberanos en moneda dura se negociaban con precios prácticamente estables, en un entorno de baja referencia local. En el plano global, los principales índices estadounidenses cedían entre 0,4% y 0,7%, lo que también arrastraba el apetito por los activos argentinos que cotizan en el exterior.

El mercado seguía de cerca las expectativas sobre la próxima decisión de la Reserva Federal. Los futuros asignan alrededor de un 86% de probabilidades a un recorte de un cuarto de punto de la tasa de referencia, actualmente ubicada entre 3,75% y 4% anual. Un mantenimiento del nivel actual sería interpretado como un fuerte golpe para los mercados. Según una encuesta de Reuters entre 108 economistas, solo 19 prevén que la Fed no realice modificaciones, mientras que la gran mayoría anticipa una reducción.

BONAR 2029N: el Gobierno anunció la vuelta al mercado de capitales

Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales de deuda. El Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación se realizará para “pagar deuda vieja”.

“Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró el funcionario.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

Cómo será la operación:

-La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre.

-Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

-Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.

-Moneda de suscripción y pago en dólares. Legislación Argentina