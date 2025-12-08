La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días de 2023

El movimiento turístico fue moderado en el último fin de semana largo del año, con casi 1,4 millones de viajeros y un impacto económico que superó los $ 249.000 millones. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el flujo fue 43,5% mayor al de 2023, impulsado por escapadas cortas y un mayor gasto diario.

El último fin de semana largo del año dejó una conclusión clara: el turismo sigue siendo un motor clave para las economías regionales, incluso en un "contexto de ingresos reales debilitados y clima inestable", señaló el documento. De acuerdo con los datos de la CAME, 1.377.810 turistas se desplazaron por la Argentina durante el feriado de la Inmaculada Concepción, lo que representa un crecimiento del 43,5% respecto del mismo feriado de 2023.

Si bien las condiciones meteorológicas desalentaron reservas anticipadas en algunos puntos del país, la demanda se sostuvo gracias a las escapadas espontáneas, el turismo de cercanía y un creciente interés por experiencias de corta duración.

Gasto y hábitos: más consumo por día, estadías más breves

Las tendencias de viaje muestran modificaciones en los hábitos. La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días de 2023. Este dato consolida un patrón que se repite desde mediados de año: viajes más cortos pero más intensos.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 90.495, lo que implica un incremento real del 8,8% interanual. En total, durante el fin de semana largo se generó un movimiento económico estimado en $249.370 millones, un aumento real del 20,1% frente al año pasado. El consumo se concentró en gastronomía, alojamiento, movilidad y actividades culturales, con prioridad en servicios esenciales y propuestas de alto valor subjetivo.

Destinos más elegidos y dinámicas locales

Entre los destinos con mayor afluencia se destacaron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia, que consolidaron su atractivo aun con variaciones climáticas. También sobresalieron las ciudades con fuerte impronta religiosa como Salta, San Miguel de Tucumán, Jujuy y Corrientes, donde las celebraciones litúrgicas aportaron un flujo adicional.

Provincia de Buenos Aires: una postal diversa

Mar del Plata fue nuevamente epicentro del turismo, con una ocupación que pasó del 55% en reservas iniciales a más del 60% por la llegada espontánea de visitantes. La combinación de playa, gastronomía y una cartelera cultural robusta —desde el musical Pretty Woman hasta conciertos y festivales gastronómicos— anticipó el ritmo de la temporada 2026.

En el Partido de La Costa, el movimiento fue notable: San Clemente celebró “Mágico Diciembre”, Santa Teresita tuvo un fin de semana marcado por el Festival de Tango y San Bernardo ofreció propuestas teatrales. La zona sur acompañó con fiestas populares, festivales independientes y actividades deportivas que ampliaron la oferta de cada localidad.

El interior bonaerense también aportó tradición y convocatoria: desde la Fiesta Nacional del Gaucho en General Madariaga hasta eventos cerveceros, fiestas navideñas y encuentros deportivos en General Belgrano y Claromecó. En La Plata, la ocupación trepó al 90%-100% gracias a una agenda musical de alta demanda con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Andrés Calamaro y La Delio Valdez.