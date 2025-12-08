Alak: "Mi corazón pertenece a Racing, pero tengo enorme cariño por los clubes de La Plata"

A pocas horas de un nuevo clásico entre Gimnasia y Estudiantes, el intendente de La Plata, Julio Alak, se sumó al clima futbolero que atraviesa la capital bonaerense y se refirió tanto a su pasión por Racing como a su relación con las instituciones deportivas locales.

Hincha declarado de la Academia, Alak no eludió su sentimiento personal, aunque subrayó el valor que tienen los clubes platenses en la identidad de la ciudad. “Mi corazón pertenece a Racing, pero tengo un enorme cariño por los clubes de La Plata y valoro la alegría que habría en la ciudad si ganara un equipo platense. Soy de Racing y no puedo negar que me alegraría profundamente que la Academia salga campeón”, afirmó.

Sus declaraciones llegaron en una jornada marcada por la expectativa que genera uno de los encuentros más relevantes del calendario local. El clásico vuelve a colocar al fútbol en el centro de la escena, movilizando barrios, generaciones y vínculos sociales en torno a una rivalidad histórica.

Alak destacó, justamente, ese componente: el fútbol como factor de encuentro comunitario y como motor emocional que repercute en el ánimo colectivo. Desde su mirada, los logros de Gimnasia y Estudiantes tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudad, refuerzan la identidad local y proyectan a La Plata en el escenario nacional.

Por eso, más allá de su filiación racinguista, dejó en claro su reconocimiento por la historia, la tradición y el aporte cultural de ambas instituciones platenses.

Con el clásico en puerta, la ciudad vuelve a vivir esa mezcla de tensión deportiva y pertenencia que define cada edición del encuentro. En ese marco, las palabras del intendente reflejaron la convivencia entre la pasión personal y el sentido de pertenencia a una comunidad donde el fútbol ocupa un lugar central.