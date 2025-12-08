Cuál es la nueva regla del offside que FIFA puede implementar en el Mundial 2026

El fútbol podría sufrir un drástico cambio.

En los últimos años, la FIFA implementó algunos pequeños cambios en el fútbol con el fin de darle más dinámico a un deporte en constante evolución. En gran parte, algunos cambios tuvieron que ver con el desarrollo de la tecnología, lo que permitió en mundiales la posibilidad de detectar si la pelota ingresó en su totalidad en un arco para que sea gol o revisar jugadas puntuales con el VAR para ayudar a los árbitros a impartir justicia.

No obstante, ninguno llega al nivel de preponderacia en el reglamento que puede llegar a tener una propuesta realizada por el ex entrenador del Arsenal Arsene Wenger, aquel que supo conducir al equipo de "Los Invencibles" a ganar la Premier League de forma invicta en la temporada 2003/2004. Su idea tiene que ver con la forma en que se cobran los offside y es analizada por la FIFA como posible modificación para el mundial 2026.

Cómo es la nueva regla del offside que debate la FIFA

La International Football Association Board (IFAB), organismo que se encarga de determinar las reglas del juego de este deporte, ha vuelto a poner a la "Ley Wenger" sobre la mesa, con la posibilidad latente de que sea aprobada en marzo de 2026 y se aplique por primera vez en la próxima Copa del Mundo. Una propuesta que revisa la histórica ley del fuera de juego que impera desde hace largas décadas.

Según el reglamento vigente, se considera que un jugador está en fuera de juego cuando: “su cabeza, tronco o pierna (pie incluido) se encuentran, total o parcialmente, en la mitad del terreno de juego del adversario (excluyendo la línea central) y más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario”. Vale la pena aclarar que no se tienen en cuenta ni las manos ni los brazos de los futbolistas.

El nuevo offside que implementaría la FIFA en el Mundial 2026.

Sin embargo, el francés propone que “un atacante sólo será sancionado si todo su cuerpo que puede jugar el balón está por delante del penúltimo defensor”. Osea que, si alguna parte de su cuerpo, por ejemplo el pie, el hombro o la cabeza, se encuentra en la misma línea o detrás del defensor, la jugada será válida. Al defender su idea, el entrenador resaltó que "el fútbol debe ser un juego de movimiento, no de geometría. Si un atacante está al límite, debemos favorecer la intención del juego y no penalizar por una diferencia invisible".

Arsene Wenger, el ideólogo de este cambio sobre el offside.

El apoyo de Gianni Infantino a la posible nueva regla

El presidente de la FIFA aprobó la propuesta hecha por el DT francés, al subrayar que este cambio en a ñey del offside "se encuentrta en fase de estudio" ya que buscan "un fútbol más ofensivo". La "Ley Wenger" se probó en diversos campeonatos juveniles en Suecia (masculino Sub 21 y femenino Sub 19), Italia y Países Bajos, donde se detectó un aumento de más del 10% en la cantidad de goles y una reducción en los tiempos de reducción con el VAR.

La IFAB enviará esta iniciativa a votación en la Asamblea General Anual que se celebrará el 1 de marzo del 2026, la cual contará con la presencia de diversos dirigentes de FIFA, UEFA y algunas asociaciones británicas, las cuales tienen una gran injerencia a la hora de determinar las reglas del deporte. Se requiere una mayoría de seis votos para que el cambio reglamentario sea aplicado.