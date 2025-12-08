Qué tecnología ofrecen los estadios en los que jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, debutará frente a Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, uno de los estadios más emblemáticos de la NFL. Luego viajará a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en AT&T Stadium, el lunes 22 de junio y el sábado 27 de junio, respectivamente. Este recinto es considerado uno de los complejos deportivos más tecnológicos del mundo.

Para entender qué pueden esperar los hinchas y qué diferencia a estos estadios de otros del Mundial, repasamos sus características, innovaciones y nivel de modernización. Te contamos todo a continuación.

Arrowhead Stadium (Kansas City): un gigante de la NFL que se adapta al Mundial

El debut del equipo de Lionel Scaloni será en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs, con capacidad para casi 77.000 espectadores. Aunque tiene poca experiencia en eventos de fútbol —solo albergó un partido de la Copa América 2024—, es uno de los estadios más imponentes del país.

Tecnología y características principales

Modernización en infraestructura: el estadio atravesó reformas profundas desde 2010, que incluyeron mejoras en accesos, servicios, asientos y zonas premium. Parte de esa actualización tuvo como eje reforzar la experiencia del espectador.

Pantallas y sonido renovados: Arrowhead incorporó paneles LED de gran tamaño y un sistema de sonido de alta potencia. Esta actualización permite reproducir repeticiones, estadísticas y contenido visual con mayor claridad, esenciales para eventos de la magnitud de un Mundial.

Conectividad reforzada: para manejar multitudes masivas, el estadio cuenta con WiFi de alta densidad y un sistema DAS (antenas distribuidas) que evita la saturación de redes móviles, una necesidad clave en torneos internacionales.

Qué representa para la Selección

Jugar en un estadio tan grande, conocido por ser uno de los más ruidosos de EE. UU., puede generar un clima especial para Argentina. Si bien no es un recinto construido para fútbol, sí ofrece comodidad, infraestructura moderna y una atmósfera vibrante.

AT&T Stadium (Dallas): uno de los estadios más tecnológicos del planeta

Para los partidos ante Austria y Jordania, Argentina se presentará en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys. Con 80.000 butacas (ampliables a más de 94.000), es uno de los estadios más versátiles y tecnológicamente avanzados del mundo.

Tecnología y diseño innovador

Techo retráctil y puertas móviles: el estadio cuenta con un techo que puede abrirse o cerrarse en pocos minutos según las condiciones climáticas. Es una ventaja clave para un Mundial que se disputa en pleno verano norteamericano.

La pantalla suspendida más icónica de la NFL: su “center-hung video board”, una pantalla colgada sobre el campo, fue la más grande del mundo en su lanzamiento y sigue siendo una de las principales del deporte global. Permite ver repeticiones en alta definición desde cualquier sector.

Más de 3.000 pantallas secundarias: distribuidas en pasillos, restaurantes, suites y accesos, refuerzan la inmersión del espectador y permiten seguir el partido incluso lejos de las tribunas.

Conectividad de élite: el estadio está equipado con 5G, WiFi de alta capacidad y un sistema DAS digital que soporta cientos de miles de conexiones simultáneas, algo esencial para compartir contenido, transmitir videos y usar apps sin interrupciones.

Flexibilidad y experiencia premium

El AT&T Stadium está diseñado como un recinto multipropósito: puede adaptar su superficie, montajes, butacas y espacios para distintos deportes y espectáculos. Sus áreas VIP, salas corporativas y zonas de hospitalidad están entre las más completas de cualquier sede del Mundial.

Qué pueden esperar los hinchas argentinos en el Mundial 2026

Los estadios donde jugará la Selección combinan gran capacidad, infraestructura moderna y tecnología de punta. Tanto Arrowhead como AT&T ofrecen:

Conectividad apta para eventos globales

Experiencia audiovisual avanzada

Comodidad y buena visibilidad

Flexibilidad logística para grandes flujos de público

Ambos escenarios representan el estándar de los estadios estadounidenses: grandes, modernos y equipados para ofrecer espectáculos deportivos de alto impacto. Para Argentina, significa debutar y avanzar la fase de grupos en entornos preparados para maximizar la experiencia de los hinchas y la calidad de los partidos.