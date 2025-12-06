Confirmado el fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: días, horarios y ciudades

La Selección Argentina ya tiene definido su Fixture en el Mundial 2026: días, horarios y sedes de la fase de grupos en Estados Unidos.

La Selección Argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026, luego de que la FIFA confirmara sedes, días y horarios del fixture definitivo. Con Lionel Scaloni presente en el evento realizado en Washington, el equipo campeón del mundo abrirá su participación ante Argelia y completará la fase de grupos frente a Austria y Jordania, en un recorrido íntegramente situado en la zona centro de Estados Unidos.

El fixture completo de Argentina: días, horarios y sedes confirmadas

Tras el sorteo del viernes y la presentación oficial encabezada por Gianni Infantino en Washington, la "Albiceleste" ya tiene definido cada paso de su calendario en el Mundial 2026, incluyendo estadios, ciudades y horarios de la fase de grupos. El anuncio se realizó en el Hotel Capital Hilton, donde también estuvieron figuras como Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Alexi Lalas y Hristo Stoichkov.

El debut será el 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas, uno de los escenarios más imponentes del certamen, con capacidad para más de 79.000 espectadores.

El Arrowhead Stadium de Kansas, en el que Argentina debutará ante Argelia.

El segundo partido será el 22 de junio a las 14, frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, un moderno coloso de 80.000 localidades que también será sede de partidos decisivos de la competición. Cinco días después, el equipo de Lionel Scaloni volverá a Dallas: el 27 de junio a las 23, Argentina cerrará su zona ante Jordania, nuevamente en el AT&T Stadium.

El At&t stadium de Dallas, donde la Selección enfrentará a Austria y Jordania.

Más allá de que el grupo fue considerado accesible en comparación con otros, un detalle clave es que la Selección disputará toda la fase inicial en la zona centro de Estados Unidos. Esto permitirá minimizar traslados extensos, aunque podría generar ajustes en la planificación logística del cuerpo técnico, que deberá adaptarse a cambios climáticos, distancias cortas pero constantes y sedes de alta demanda operativa.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

Fecha 1: Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas.

Fecha 2: Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.

Fecha 3: Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.

El posible camino de Argentina en los cruces de eliminación directa

El orden final en la tabla del Grupo J será determinante para el futuro albiceleste. Si Argentina termina primera, jugará el primer duelo eliminatorio en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Allí podría producirse un cruce de altísimo voltaje: un clásico sudamericano ante Uruguay o un choque frente a la España de las nuevas generaciones.

En cambio, si la Selección clasifica segunda, deberá viajar al Oeste para jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante el ganador de la misma zona H. Esto incluso abre la puerta a una posible reedición del sorpresivo duelo ante Arabia Saudita del Mundial 2022.

Octavos de final: cómo sigue el camino si Argentina gana el grupo

En caso de avanzar como líder, Argentina tendrá un cuadro teóricamente más favorable. En octavos de final se medirá con el ganador del duelo entre los segundos del Grupo D (Estados Unidos, Australia, Paraguay o el repechaje UEFA entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo) y el Grupo G (Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda).

Ese encuentro está programado para el 7 de julio en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, un escenario techado y climatizado con capacidad para 51.000 espectadores, que podría beneficiar al juego de posesión albiceleste.