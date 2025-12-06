Cierran la Autopista Dellepiane: días, horarios y desvíos de tránsito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció el corte total de la Autopista Dellepiane por la ejecución de obras de mejoras y modernización en distintos tramos del trazado.

Durante el operativo, líneas de colectivos que circulan por la arteria implementarán distintos desvíos según su recorrido. También los vehículos particulares, tanto de tránsito pesado como liviano, quienes deberán realizar otro camino.

¿Desde cuándo rige el corte total de la Autopista Dellepiane?

Desde el viernes 5 de diciembre a las 22, hasta el martes 9 de diciembre a las 5, la Autopista Dellepiane permanecerá cerrada desde Av. Gral Paz hasta Av. Escalada, debido a obras relacionadas con la demolición del Puente Río Negro.

¿Cuáles son los desvíos de tránsito por el corte de la Autopista Dellepiane?

Quienes circulen por la Autopista 25 de Mayo en dirección a provincia deberán continuar por la Autopista Perito Moreno. Desde allí, optar por seguir hacia el Acceso Oeste o empalmar con la Av. General Paz para luego conectarse con la Autopista Riccheri. En sentido contrario, los vehículos que ingresen desde provincia hacia la Ciudad podrán transitar por la Av. General Paz, mano hacia el Río de la Plata, hasta la altura de Av. Juan B. Justo, donde encontrarán la salida que los direcciona hacia la Autopista Perito Moreno rumbo al Centro.

Una por una, las afectaciones al tránsito durante la primera quincena de diciembre