Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden ser los grupos de la Copa del Mundo

En la previa del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, los fanáticos ya están con ganas de ver lo que puede ocurrir en la Copa del Mudo. Por eso, ahora, se podrá realizar una simulación de lo que puede ocurrir en la distribución de los equipos participantes.

Una vez más, la Selección Argentina será cabeza de serie y, en este caso, todo indica que podría estar en el Grupo C. Pero primero tendría que verse como le va a los otros cabezas de serie como España, Francia, Alemania y Brasil, entre otros más. En este punto, vale decir que los grupos A, B y D ya están definidos y, de esta forma, el resto de los grupos disponibles es C, E, F, G, H, I, J, K y L. No obstante, por el lugar de los partidos, todo parece indicar que Argentina iría al grupo C ya que, entre otras cosas, va a tener su tercer partido en Miami.

Cómo quedaron los bombos de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador y Austria.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Eliminatorias europeas A, B, C y D, Eliminatorias FIFA 1 y 2.

Contra quiénes puede cruzarse la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

La "Albiceleste" de Lionel Scaloni se medirá con un integrante de cada bombo restante menos con los del primero que son tanto cabezas de serie como locales -Estados Unidos, Canadá y México-. A su vez, cabe destacar que no habrá duelos sudamericanos en la fase de grupos debido a que no puede haber dos seleccionados de la misma confederación en la misma zona, salvo en Europa que tiene 16 clasificados. De los mencionados anteriormente, habrá seis equipos más que saldrán de los respectivos repechajes que se jugarán en marzo.

Los cruces de 16avos en adelante