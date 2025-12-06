Qué hacer hoy en Buenos Aires en el fin de semana largo: uno por uno, todos los eventos y localidades

El fin de semana largo del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción llega con una agenda cargada de propuestas para quienes buscan qué hacer en Buenos Aires y disfrutar de escapadas cortas, fiestas populares y festivales culturales en toda la provincia.

Desde celebraciones tradicionales hasta ferias gastronómicas, música en vivo y actividades familiares, los municipios bonaerenses se preparan para recibir visitantes con una variedad de programas para el fin de semana.

Las festividades típicas serán protagonistas. En General Madariaga, la histórica 53° Fiesta Nacional del Gaucho homenajeará la identidad criolla con desfiles, ceremonia “Abriendo tranqueras a los cuatro rumbos”, música tradicional y espectáculos de destreza. En simultáneo, Tandil celebrará la 7° Fiesta del Queso Tandilero, con degustaciones, más de cincuenta variedades artesanales, charlas especializadas y maridajes.

Para quienes buscan un ambiente festivo y veraniego, Monte Hermoso abrirá la temporada con su Fiesta de la Cerveza 2025, al igual que Berisso, que realizará la 11° Fiesta de la Cerveza con propuestas gastronómicas, música en vivo y variedades cerveceras locales.

Otros puntos destacados del fin de semana largo incluyen:

4° Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero (Pila).

31° Fiesta Nacional del Pastel (Gouin, Carmen de Areco).

26° Fiesta de la Omelette Gigante y aniversario de Pigüé (Saavedra).

7° Fiesta del Cordero Deshuesado (Las Flores, Paraje Rosas).

15° Fiesta Regional del Cordero (Arboledas, Daireaux).

Celebraciones religiosas por la Fiesta de la Inmaculada Concepción en Luján.



Además, distintos municipios ofrecerán festivales culturales: desde el Encuentro de Rodanteros en Urdampilleta (Bolívar), hasta el Festival Nacional de Cortometrajes en Ranelagh (Berazategui) y las propuestas navideñas de Mar de Cobo.

Eventos deportivos y visitas guiadas durante el fin de semana

Para quienes prefieran actividades al aire libre, el fin de semana largo también incluye opciones deportivas: la Maratón Solidaria CFI N° 1 en Villa Gesell, Balcarce Corre, el Campeonato Rural Bike en Guaminí y el 1° Circuito Río Salado en General Belgrano, entre otros. Varias localidades además suman city tours, recorridos guiados y circuitos urbanos en el municipio de Lobos para quienes quieran descubrir la historia y espacios naturales de cada destino.