Tiene menos de 65 habitantes y queda a seis horas de CABA: el pueblo ideal para pasar un día de campo.

La provincia de Buenos Aires cuenta con varias opciones para hacer una escapada de fin de semana sin tener que viajar tan lejos. A 513 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un pueblo ideal para pasar un día de campo y disfrutar de una fiesta gaucha: De Bary, un destino lleno de tradición.

Ubicada en el partido de Pellegrini, De Bary es una localidad rural que tiene solo 63 habitantes, de acuerdo al último censo. Es perfecto para quienes buscan pasar un día de campo rodeados de lindos paisajes y celebrar las costumbres argentinas. Se puede ir a pasar el día y tomar mate, disfrutar de la gastronomía local o participar de los festejos por su aniversario.

¿Qué se puede hacer en De Bary?

Durante el primer fin de semana de diciembre De Bary celebra su 116° aniversario con tradiciones locales y buena música para festejar el espíritu del campo. La localidad lleva su nombre en honor a importante propietario de la zona, Teodoro De Bary, que donó algunos de sus campos para la construcción de las primeras casas y monumentos del lugar. El pueblo perdió gran parte de sus habitantes tras la salida del tren. Sin embargo, se mantiene como un destino pintoresco para visitar durante una escapada.

Este fin de semana De Bary festeja sus 116 años con una Fiesta Gaucha.

Este fin de semana el pueblo estará de fiesta para celebrar su aniversario con las siguientes actividades:

Sábado 6 de diciembre (desde las 17)

Cabalgata criolla a las 17.

Peña folclórica a las 20.30, con shows folclóricos y de tango.

Domingo 7 de diciembre (desde las 8)

Prueba de tambores a las 08.

Almuerzo criollo a las 13.

Finales de las pruebas de tambores a las 15.

Las entradas para el evento son libres y gratuitas y se realizará en el Club Ferrocarril Oeste. Se trata de una gran oportunidad para conocer este destino bonaerense, ya que además el lugar tiene muchas otras actividades para hacer, como visitar la capilla "Santa María" que cuenta con un vía crucis tallado a mano en madera que trajo la infanta Isabel en 1910 a la Argentina. Uno de los edificios que sí o sí hay que visitar si se pasa por la localidad.

En De Bary hay que visitar la Capilla Santa María que tiene un vía crucis tallado a mano que trajo la infanta Isabel en 1910.

Se trata de un lugar clave para disfrutar de la gastronomía local, especialmente los quesos y embutidos regionales. Además, ofrece un entorno rural lleno de naturaleza perfecto para desconectar de la rutina y la gran ciudad, ya que reina la tranquilidad. También se pueden dar paseos por sus calles o disfrutar de los jardines y plazas.

Cómo llegar a De Bary: a dónde queda el pueblo

Este pueblito rural, conocido como el último de la provincia de Buenos Aires, se encuentra al oeste bonaerense, justo en el límite con La Pampa y a unos 513 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Llegar en auto es muy fácil: se puede tomar la autopista Perito Moreno con el Acceso Oeste. A altura de Luján hay que tomar la salida a la Ruta Nacional 5 que te lleva a la entrada de De Bary.