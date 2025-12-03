Milei barrabrava, duelo de interbloques y reelección de Menem: así fue la jura de los nuevos diputados

La Cámara de Diputados ya tiene una nueva conformación, con la asunción de los nuevos legisladores. El presidente Javier Milei asistió para liderar a las barras mileistas que hostigaron a adversarios y arengaron a los propios. El Cuerpo reeligió a Martín Menem como su titular, mientras la oposición abrió una puja para la elección de la Vicepresidencia Tercera.

Milei, barra del karinismo

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cerca de las 13, Milei llegó a Diputados y subió raudamente al palco central, donde estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli.

El resto de los palcos tuvo presencia de funcionarios nacionales, pero también de militantes de LLA y dirigentes que responden a Karina Milei. Presente dijeron los ministros Carlos Presti (Defensa), Mariano Cuneo Libarona; el secretario de Medios, Javier Lanari; y el cineasta estatal Santiago Oría.

Uno de los más ovacionados cuando juró fue el armador karinista de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. En los palcos se ubicaron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, los senadores bonaerenses Carlos Curestis, Florencia Arietto, los diputados bonaerenses Florencia Arietto, Francisco Adorni, Florencia Retamoso y Ramón "Nene" Vera y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Dos diputados de Unión por la Patria desafiaron a Milei. "Presidente, la Patria no se vende", le gritó dirigiendose al palco Aldo Leiva. El Presidente se sumó a la respuestas de los diputados y militantes de La Libertad Avanza respondieron con los gritos de "presidente", "libertad" y "la casta tiene miedo".

Juan Grabois se acercó a dar el juramento y elevó uno de sus brazos con los tres dedos hacia adelante, en una alusión a la película "Los Juegos del Hambre". El saludo derivó en la V peronista. Milei no lo miró. Ni el dirigente social ni los diputados de Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) fueron enfocados de frente por la transmisión oficial.

Las gradas copadas de milieistas también se encargaron de hostigar a los diputados del FIT y a los de Unión por la Patria que juraron por la inocencia de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Una vez que Martín Menem fue electo presidente de la Cámara de Diputados, Milei, Karina Milei y Santilli se retiraron del palco del Congreso.

Menem reelecto en la presidencia de la Cámara

Martín Menem asumió su tercer período como titular de la Cámara de Diputados y en su discurso agradeció a Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El riojano fue electo por los bloques de LLA, Provincias Unidas, el PRO, la UCR y otros

El riojano destacó el alineamiento del Cuerpo en su gestión con el ajuste del Gobuerno nacional. "Está Cámara demostró su responsabilidad", afirmó Menem, que pidió que se impulse la Boleta Única de Papel en las provincias. "Hablen con sus gobernadores y empujen", insistió.

El titular de la Cámara aprovechó para recordarle a la oposición el rechazo a DNUs y la conformación de comisiones investigadoras. "Esto lo entendemos como el juego de la política. No lo compartimos", afirmó. Menem fue vitoreado por un sector de las gradas: el grito fue "Martín, Martín".

La elección se hizo a mano alzada, cosa que fue rechazada por. Unión por la Patria y el FIT, que se abstuvieron en la votación. "Hubo momentos que las sesiones parecían un circo romano", se quejó el titular de la bancada del peronismo Germán Martínez, en referencia a la gestión de Menem en la Cámara.



Las vicepresidencias y la nueva geografía de Diputados

Cecilia Moreau (Unión por la Patria) fue ratificada como vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, mientras que Luis Petri (LLA) fue electo como vice Segundo. La tercera vicepresidencia fue motivo de debate, ya que quedó pendiente hasta la próxima sesión.

"No estamos de acuerdo con lo que está pasando", se quejó la jefa de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, que proponía al cordobés Ignacio García Aresca. Argumentaron que les correspondía el cargo por ser el bloque con mayor cantidad de integrantes, después de LLA y UP.

Quien se opuso a que Provincias Unidas acceda a la vicepresidencia tercera fue el PRO. El diputado Javier Sánchez Wrba pidió que se reserve el cargo, argumentando que su interbloque tenía la misma cantidad de diputados que el bloque de los gobernadores del centro juntos: 22.

El PRO armó un interbloque con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), pero luego sumó a la UCR, y a los bloques unipersonales Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Fuentes del partido amarillo reconocieron que el conglomerado de se terminó de conformar en medio de la sesión.

Por Santa Cruz es representado por José Luís Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal, que hasta hace unos meses estaba en Provincias Unidas.

Adelante Buenos Aires solo tiene como integrante a Karina Banfi, que dejó el bloque de la UCR en desacuerdo con la conducción que tendrán los gobernadores cercanos a LLA. La mendocina Pamela Verasay quedó jefa de la bancada de seis miembros.

Provincias Unidas, por su parte, logró conformar un interbloque con la Coalición Cívica y con Encuentro Federal, que tiene como únicos dos integrantes a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

Qué diputados renunciaron hoy

Previo a la sesión de asunciones, se aceptaron las renuncias de Christian Castillo, Silvia Lospennato (Buenos Aires), Itai Hagman (Ciudad de Buenos Aires), Nadia Márquez (Neuquén), Martín Soria (Río Negro), Emilia Orozco (Salta), Carlos D'alessandro (San Luis) y Gladys Medina (Tucumán).

En lugar de estos, asumieron Néstor Pitrola, Lorena Petrovich, Javier Andrade, Gabriela Muñoz, Marcelo Mango, Eliana Bruno, Claudio Álvarez y Elia Marina Fernández.