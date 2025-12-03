Receta clave para el calor: cómo hacer de manera fácil y en pocos pasos un key lime pie

El key lime pie ganó popularidad en el último tiempo y es una opción ideal para comer algo rico en medio de las altas temperaturas del verano. Lo mejor es que se puede preparar fácilmente en casa. Descubrí cómo hacerlo paso a paso.

Receta fácil para preparar key lime pie en casa

La influencer de cocina Agus Liporace (Kulinaria Recetas) compartió su receta para preparar de manera simple un buen key lime pie. Se trata de una preparación fresca y con la que podés sorprender a cualquiera, ya que la base crocante de galletitas y su un relleno cremoso con el toque justo de acidez, la vuelven un postre ideal para este verano.

Ingredientes (para una fuente de 18/20cm)

220g de galletitas (pueden ser de vainilla o coco).

100g de manteca.

1 pote de leche condensada (390g).

Ralladura y jugo de 4 limas (o 2 limones).

1 huevo + 3 yemas.

150ml de crema batida para decorar.

1C de azúcar impalpable.

Esencia de vainilla.

El key lime pie es una torta fresca y liviana que se vuelve el postre ideal para el calor de verano

Preparación paso a paso

Procesar las galletitas y agregarle la manteca derretida. Llevar la mezcla al molde de tortas y hacer la base del postre, se puede aplastar con una cuchara o pisa papas para que quede bien uniforme. Por otro lado, mezclar en un bol la leche condensada, la ralladura y el jugo de las limas, el huevo y las yemas. Volcar la mezcla sobre la base de las galletitas y cocinarlo en un horno a 160 grados por media hora. Cuando ya está cocido, hay que llevar al frío. Mientras esperás podés preparar la crema batida, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla para decorar la torta por encima.

Consejo: la decoración puede ser como más te guste, pero es clave hacer copitos con la crema y sumar rodajas de lima para aportarle color. Recordá conservarla en la heladera y servirla fría para disfrutar su frescura.